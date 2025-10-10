"L'heure est venue" : le cycliste Arnaud Démare annonce la fin de sa carrière

" L'heure est venue " : le sprinteur français Arnaud Démare, qui compte 97 victoires dont deux étapes du Tour de France et un Milan-Sanremo, a annoncé jeudi 9 octobre qu'il mettrait un terme à sa carrière dimanche après Paris-Tours.

Photo : AFP/VNA/CVN

"L'heure est venue (...) À la fin de cette saison, après Paris-Tours, je tournerai la page de ma carrière professionnelle", a écrit sur son compte Instagram le Picard de 34 ans qui évolue depuis août 2023 dans l'équipe Arkéa-B&B Hotels, menacée de disparition à la fin de l'année.

Avec Démare, c'est une nouvelle grande figure du cyclisme français qui tire sa révérence après les adieux fin 2023 de Thibaut Pinot - longtemps son coéquipier chez Groupama-FDJ - et de Romain Bardet, en juin dernier.

Si le sprinteur de Beauvais a moins fait parler de lui ces dernières années, il affiche un palmarès monstrueux avec 97 victoires, soit le troisième plus grand total pour les coureurs en activité derrière Tadej Pogacar (107) et le Norvégien Alexander Kristoff (98), qui vient lui-aussi d'annoncer sa retraite.

Champion du monde espoirs en 2011, Démare compte à son actif un "Monument" avec Milan-Sanremo en 2016, huit étapes du Tour d'Italie et deux du Tour de France, en 2017 et 2018. Cette année est pour l'instant vierge de succès pour la première fois depuis ses débuts en professionnel en 2012.

"J'ai commencé le vélo à 6 ans. J'ai eu la chance de vivre mon rêve, de gagner de grandes courses et de représenter fièrement le cyclisme français au plus haut niveau. Jamais je n'imaginais réaliser tout ça", a-t-il souligné dans son message posté sur les réseaux sociaux, accompagné d'une photo où il tient la main de sa fille.

"J'ai été baigné dans cette passion en famille, et c'est elle qui m'a porté toutes ces années. Je suis fier de mon parcours et profondément reconnaissant envers ma famille, mes équipes, mes supporters. Mais la compétition restera toujours en moi. Vous me verrez encore avec un dossard, dans le sport en général, pour le plaisir, tout simplement", a ajouté le Picard qui terminera donc sa carrière dimanche à Tours sur une course qu'il a remporté à deux reprises, en 2021 et 2022.

