Foot : l’Égypte qualifiée pour la Coupe du monde 2026

L'Égypte s'est qualifiée mercredi 8 octobre pour la Coupe du Monde 2026 de football aux États-Unis, au Mexique et au Canada, après avoir battu Djibouti 3-0 à Casablanca.

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est la quatrième fois dans son histoire que l'Égypte participera à la Coupe du Monde après les éditions de 1934 et 1990, en Italie et de 2018 en Russie.

"Vous avez rempli de joie le cœur des Égyptiens", a réagi dans la foulée le président Abdel Fattah al-Sissi sur son compte Facebook. "Je tiens à adresser mes sincères félicitations aux héros de notre équipe nationale de football à l’occasion de leur qualification méritée pour la Coupe du Monde 2026."

Les buts de l'Égypte ont été inscrits par Ibrahim Adel (8e) et Mohamed Salah (13e et 84e), lors du match qui s'est tenu au Maroc en raison de l'inéligibilité des stades à Djibouti. Lors du match aller, l'Égypte s'était largement imposée 6-0.

L'Égypte, qui termine officiellement en tête du groupe A des qualifications africaines, a porté son total à 23 points avec 5 points d'avance sur le Burkina Faso, qui finit deuxième (18 pts), devant la Sierra Leone (12 pts).

Les coéquipiers de Mohamed Salah, la star de Liverpool, devaient s'imposer pour garantir leur qualification, quel que soit le résultat des autres matchs de la neuvième et avant-dernière journée du groupe A de la zone Afrique.

L'attaquant de Manchester City Omar Marmoush, qui se remet d'une blessure, était absent de l'équipe égyptienne.

Hossam Hassan, aujourd'hui sélectionneur national, fut lui-même membre de l'équipe égyptienne lors de la Coupe du Monde 1990. Trente-cinq ans plus tard, il conduit les Pharaons vers une nouvelle qualification, cette fois depuis le banc de touche. À l’époque, il avait inscrit le but décisif contre l’Algérie lors du match qualificatif au Caire en novembre 1989. Son frère jumeau, Ibrahim Hassan, désormais directeur de l’équipe, figurait également dans l’effectif.

Les "Pharaons" avaient manqué la dernière Coupe du Monde 2022 au Qatar, après avoir échoué en qualification contre le Sénégal lors des tirs au but.

La dernière participation de l'Égypte remonte au Mondial 2018 en Russie, où elle avait perdu ses trois matchs.

La qualification étant déjà assurée, le dernier match face à la Guinée-Bissau prévu dimanche au Stade international du Caire ne présente aucun enjeu.

Les Pharaons rejoignent la Tunisie et le Maroc, déjà qualifiés dans la zone Afrique.

Pour la première fois, neuf représentants africains participeront à la Coupe du monde en juin 2026. Il pourrait même y en avoir un dixième après les barrages intercontinentaux.

AFP/VNA/CVN