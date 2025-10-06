Cyclisme : premier titre européen pour Pogacar, Seixas en bronze

Une semaine après son titre mondial, Tadej Pogacar a aussi remporté le Championnat d'Europe grâce à un nouveau solo de 75 km, dimanche 5 octobre à Guilherand-Granges, en Ardèche, où le Français Paul Seixas à pris la médaille de bronze.

>> La Canadienne Magdeleine Vallieres championne du monde, immense surprise à Kigali

>> Cyclisme : Demi Vollering championne d'Europe avec un raid à la Pogacar

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est le premier sacre continental du Slovène qui, comme au Rwanda le 28 septembre, a devancé le Belge Remco Evenepoel (de 31 secondes) pour signer un doublé Mondial-Euro seulement réussi par Peter Sagan en 2016.

Le phénomène français Paul Seixas a encore réussi une performance exceptionnelle du haut de ses 19 ans, un très jeune âge en cyclisme, en terminant troisième à 3 min 41 sec.

Déjà meilleur Français au Rwanda (13e), il a offert aux Bleus la médaille de bronze derrière les deux grands favoris, après avoir décroché l'Italien Christian Scaroni lors d'un combat homérique dans la dernière ascension du Val d'Enfer.

Quant à Jonas Vingegaard, le grand rival de Pogacar dans le Tour de France, il a été inexistant. Le Danois, qui ne met quasiment jamais un pied sur les courses d'un jour, a craqué à 109 km de l'arrivée avant d'abandonner, à l'abri des regards.

Pogacar a construit son succès, comme si souvent, dans un raid solitaire dont il a fait sa marque de fabrique, au risque d'un certain ennui, tellement ses triomphes deviennent prévisibles.

À Kigali, il s'était envolé seul à 66 km de l'arrivée. En Drôme-Ardèche, il a pris son élan dix bornes plus tôt encore en attaquant dans la longue montée de Saint-Romain-de-Lerps.

Remco Evenepoel s'est accroché pendant quelques hectomètres mais le Flamand a dû lâcher pour se réfugier dans un groupe de poursuite avec Seixas, Scaroni et Juan Ayuso.

Il restait alors à escalader le redoutable Val d'Enfer à quatre reprises encore et Pogacar a fini par creuser l'écart sur le plat où Evenepoel est parti seul à sa poursuite.

Derrière, Seixas a d'abord fait craquer Ayuso, puis Scaroni dans le final pour récompenser le beau tir groupé des Français qui placent deux autres coureurs dans le Top 10 avec Pavel Sivakov (8e) et Romain Grégoire (10e), tombé en début de course.

Avec cette 18e victoire de la saison, la 106e de sa carrière, Pogacar endosse pour la première fois le maillot blanc étoilé de champion d'Europe. Mais il ne le portera pas en course la saison prochaine puisqu'il est déjà en possession du maillot arc-en-ciel de champion du monde.

Il doit boucler sa saison la semaine prochaine en Italie avec les Trois Vallées Varésines mardi 7 octtobre et le Tour de Lombardie samedi 11 octobre, où il visera une cinquième victoire consécutive ce qui n'a encore jamais été réalisé.

AFP/VNA/CVN