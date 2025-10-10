Masters 1000 de Shanghai : Vacherot prend rendez-vous avec Djokovic en demi-finales

L'épopée de Valentin Vacherot continue au Masters 1000 de Shanghai : le Monégasque, 204 e mondial, a renversé jeudi 9 octobre le Danois Holger Rune (11 e ) pour s'offrir une première demi-finale sur le circuit ATP, qui le verra affronter Novak Djokovic (5 e ).

Vainqueur 2-6, 7-6 (7/4), 6-4 contre un prétendant aux Finales ATP de fin de saison à Turin, Vacherot (26 ans) intégrera pour la première fois le top 100 à l'actualisation du classement.

Il ne s'était jusqu'alors jamais hissé plus haut qu'au 110e rang mondial.

"C'est tout simplement incroyable", s'est-il émerveillé, soulignant que son classement ne lui garantissait même pas de disputer les qualifications en arrivant à Shanghai.

Le Monégasque a signé jeudi 9 octobre une septième victoire de rang dans la touffeur de Shanghai pour devenir le premier ressortissant de la Principauté à atteindre le dernier carré d'un tournoi ATP.

Il défiera en demi-finales le Serbe Novak Djokovic, ex-N.1 mondial et quadruple vainqueur du tournoi.

L'homme aux 24 titres du Grand Chelem s'est débarrassé en deux manches 6-3, 7-5 du Belge Zizou Bergs (44e), qui disputait son premier quart en Masters 1000.

Djokovic sera présent pour la 80e fois de sa carrière dans le dernier carré d'un Masters 1000, un record, et fait figure de favori en l'absence du N.1 mondial Carlos Alcaraz, forfait, et de Jannik Sinner (2e), battu sur abandon au troisième tour.

"Je suis inquiet", a cependant déclaré Nole. "Il se passe désormais toujours quelque chose avec mon corps, quasiment à chaque match que je joue", a expliqué le Serbe, pris de vomissement et touché au mollet gauche au tour précédent contre Munar

"Il y a des problèmes que j'essaie de résoudre au jour le jour", a ajouté le Djoker, sans vouloir "entrer dans les détails".

Première depuis 1999

Sous les yeux de son cousin, le Français Arthur Rinderknech (54e), qui disputera vendredi son quart contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (13e), Vacherot a bien réagi après la perte de la première manche.

Le droitier du Rocher a certes gaspillé un break d'avance après s'être détaché à 3-1, mais s'est montré combatif pour arracher au tie-break la deuxième manche, longue de près d'une heure et demie.

Dans le set décisif, Vacherot a fait craquer Rune sur un jeu blanc à 3-3, s'offrant un break décisif pour le gain du match.

Agacé par la tournure du match et physiquement atteint par la chaleur et l'humidité étouffantes, le Danois a rejoint son banc en boitillant, profitant du changement de côté pour se faire masser une cuisse.

Après avoir confirmé son break (5-3), Vacherot a conclu la partie sur sa deuxième balle de match au bout d'un combat acharné de trois heures, s'effondrant aussitôt en larmes sur le court.

"Dans le premier set, j'étais vraiment marqué physiquement", a affirmé Vacherot. "C'était un niveau au-dessus" d'un match ordinaire, "j'étais impressionné par la façon dont Rune défendait".

À la fin du premier set, "je suis sorti du court pour me changer et ça m'a aidé à jouer plus libéré", a fait valoir le vainqueur, joueur le plus mal classé depuis 1999 à se hisser en demi-finales d'un Masters 1000.

