Tennis : Anisimova gagne à Pékin son deuxième WTA 1000 de la saison

L'Américaine Amanda Anisimova a remporté son deuxième tournoi WTA 1000 de la saison Pékin en battant en finale la Tchèque Linda Noskova (27 e ) en trois sets 6-0, 2-6, 6-2.

>> Tennis : Royer s'incline contre Bublik pour sa première finale ATP à Hangzhou

>> Tennis: Gaël Monfils annonce ses derniers one-man shows pour 2026

>> Tennis : Sinner remporte à Pékin son 21e titre

Photo : AFP/VNA/CVN

La joueuse de 24 ans avait gagné cet hiver à Doha son premier trophée dans cette catégorie qui vient juste après les Grands Chelems dans la hiérarchie du circuit.

Avec ce titre à Pékin, le quatrième de sa carrière toutes catégories confondues, elle confirme son installation parmi les toutes meilleures après ses deux finales en Grand Chelem à Wimbledon et à l'US Open.

Anisimova avait joué la première grande finale de sa carrière en juillet à Londres mais s'était effondrée face à la Polonaise Iga Swiatek 6-0, 6-0. À New York, elle avait perdu contre Aryna Sabalenka.

Au WTA 1000 de Pékin, auquel la Bélarusse ne participait pas et où Swiatek a perdu dès les 8e de finale contre Emma Navarro, Anisimova a gagné son plus gros match en demi-finale en dominant sa compatriote Coco Gauff, 3e mondiale et tenante du titre, 6-1, 6-2.

Archi favorite en finale face à Noskova, jeune joueuse de 20 ans qui n'avait jamais participé à une finale aussi importante, elle a tout de même dû surmonter un gros passage à vide au 2e set avant de s'imposer en 1h 46 min.

Parvenue dans le top 25 fin 2022, Anisimova s'était éloignée du tennis l'année suivante pendant plus de six mois, tombant au-delà de la 350e place mondiale, en raison d'un "burn-out" qui lui rendait le tennis "insupportable".

AFP/VNA/CVN