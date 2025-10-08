Djokovic en quart au Masters 1000 de Shanghai, pour la 11e fois

Novak Djokovic, qui fait désormais figure de favori après les disparitions de Sinner (2 e ), Zverev (3 e ), Fritz (4 e ) et Shelton (6 e ) et le forfait d'Alcaraz (1 er ), poursuit sa route au Masters 1000 de Shanghai où il s'est qualifié mardi 7 octobre pour les quarts en battant Jaume Munar.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Serbe (5e mondial) a battu l'Espagnol (41e) 6-3, 5-7, 6-2 et rejoint les quarts pour la 11e fois à Shanghai où il a soulevé quatre fois la coupe du vainqueur (2012, 13, 15, 18).

Face au 41e joueur mondial qui disputait à 28 ans le premier huitième d'un Masters 1000 de sa carrière, l'ex-N°1 a fait le break très tôt pour mener 3-1. Après un temps mort médical afin d'être massé au mollet gauche, Nole a confirmé ce break avant de remporter cette manche 6-3 sur une attaque décroisée en coup droit.

Contre un adversaire plus confiant, le faisant plus courir, Djokovic a souffert au deuxième set, où il a concédé sa première balle de break à 4-3 pour Munar, qui s'est alors un peu précipité. À 6-5, Munar s'est procuré une nouvelle balle de break, synonyme de balle de set, et l'a cette fois poussé à la faute au terme d'un long échange pour revenir à une manche partout.

Djokovic s'est alors affalé sur le court, instillant le doute sur sa capacité à poursuivre. Mais le Serbe a retrouvé des ressources pour breaker deux fois Munar dans la manche décisive et finalement s'imposer en 2h 40 min.

Le Djoker affrontera en quarts Zizou Bergs (44e), également difficile vainqueur en huitième du Canadien Gabriel Diallo (35e) 3-6, 7-5, 7-6 (10/8) après avoir effacé deux balles de match.

Le Belge atteint à 26 ans son premier quart en Masters 1000. Bergs est passé de justesse, le passing de revers long de ligne de Diallo aterrissant de peu dans le couloir sur la première des deux balles de match qu'a obtenues le Canadien dans le tie-break final avant de céder.

Le Danois Holger Rune (11e) disputera également les quarts après avoir battu, lui aussi en trois sets, le Français Giovanni Mpetshi Perricard 6-4, 6-7 (7/9), 6-3.

AFP/VNA/CVN