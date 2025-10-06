Russell s'impose à Singapour devant Verstappen, McLaren titrée

À six courses de la fin de la saison, McLaren a remporté dimanche 5 octobre son deuxième sacre consécutif chez les constructeurs à l'issue du Grand Prix de Singapour en Formule 1 gagné par George Russell devant Max Verstappen, tandis que le leader au championnat Oscar Piastri a fini au pied du podium.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur le tracé urbain de Marina Bay, une étuve à près de 80% d'humidité où le défi est immense pour les pilotes, l'horizon était bien dégagé pour Russell (Mercedes), qui a contrôlé de bout en bout la course depuis la pole position.

Le Britannique, vainqueur de son deuxième GP de la saison après celui du Canada, s'est imposé devant le champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) qui a résisté jusqu'au bout à la McLaren de Lando Norris, troisième dimanche soir.

"Toute la course a été assez difficile pour plusieurs raisons, a réagi à l'arrivée Verstappen, nous devons comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Pour nous, la deuxième place était le meilleur résultat possible".

Le weekend singapourien faisait office de test pour le Néerlandais, revenu de manière inattendue dans le match à la fin de l'été : "Si nous sommes compétitifs à Singapour, alors peut-être pourrons-nous commencer à rêver" du sacre, avait d'ailleurs reconnu en septembre le conseiller de Red Bull Helmut Marko.

Au championnat des pilotes, Oscar Piastri, quatrième du GP, voit revenir à 22 points son coéquipier Norris, deuxième du général. Verstappen reste troisième et compte 63 points de retard sur le leader.

L'Italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a terminé cinquième, devant les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et du septuple champion du monde Lewis Hamilton, septième.

Piastri frustré

À Singapour, McLaren disposait d'une nouvelle balle de match pour remporter son dixième titre constructeurs en F1. Pari réussi puisque l'écurie anglaise repart de Singapour, théâtre de la 18e manche sur 24 de la saison, avec 27 unités supplémentaires au général pour un total de 650 points et ne peut donc plus être rejointe.

Photo : AFP/VNA/CVN

Si le sacre ne pouvait pas échapper à McLaren tant sa première partie de saison a été phénoménale (l'écurie a signé sept doublés cette année), sa domination s'est essoufflée depuis la fin de l’été.

À Singapour, jamais les deux monoplaces oranges n'ont été dans la bataille pour la victoire qui semblait de tout évidence promise à Russell sur un circuit où il est difficile de dépasser.

À l'extinction des feux peu après 20h00 locales, Norris - qui partait cinquième sur la grille - a rapidement pris la troisième place du GP aux dépens de l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes) et de son équipier Piastri, avec qui il est allé au contact.

"Ce n'était pas très fair-play, mais bon...", a d'ailleurs pesté l'Australien dans sa radio. "Ca ne dérange pas que Lando m'ait poussé hors de la piste ?", a-t-il encore dit à son ingénieur, dans un message radio diffusé en direct.

Hadjar 11e

Pour son premier GP de F1 dans les rues de la cité-Etat éclairées par de puissants projecteurs, Isack Hadjar (Racing Bulls) échoue aux portes des points en terminant 11e après être parti 8e. Le Français, favori pour le deuxième baquet Red Bull aux côtés de Verstappen d'ici l'an prochain, a été plombé par des problèmes de moteur.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ses compatriotes Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly (Alpine) ont fini respectivement 18e et 19e.

Le GP de Singapour s'est disputé en nocturne, afin de maximiser le nombre de téléspectateurs européens en raison du décalage horaire, mais aussi pour limiter les effets de la chaleur tropicale sur les pilotes.

Ce week-end, la Fédération internationale de l’Automobile (FIA) a pour la première fois déclenché son alerte fortes chaleurs car plus de 31°C étaient attendus dimanche soir.

Instaurée après le Grand Prix du Qatar 2023, quand plusieurs pilotes avaient dû recevoir des soins après avoir souffert de la chaleur, cette règle leur permet s'ils le veulent de porter une tenue spéciale rafraîchissante pendant la course - tenue qui deviendra obligatoire l'an prochain en cas de nouvelle alerte.

AFP/VNA/CVN