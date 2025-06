Tour d'Italie : Simon Yates gagne au poker et renverse le Giro

Simon Yates a renversé le Tour d'Italie à l'issue d'une 20 e étape homérique samedi 31 mai à Sestrières où le maillot rose Isaac del Toro et son dauphin Richard Carapaz se sont autodétruits dans une partie de poker menteur délétère.

Pour couronner le leader de l'équipe Visma-lease a bike qui, sauf catastrophe, remportera dimanche 1er juin son deuxième grand Tour après la Vuelta en 2018, il était difficile de rêver d'un scénario plus abouti que celui-là.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il y a sept ans, le Britannique de 32 ans avait vécu la pire journée de sa carrière en perdant le maillot rose après une défaillance dans le terrible colle delle Finestre, un monstre de 18,5 km à 9,2% de moyenne, dont les huit derniers kilomètres ne sont pas asphaltés.

Samedi, c'est dans ce même col, noyé dans la poussière, que Yates a fait la différence pour complètement retourner la course.

"Depuis que le parcours est sorti, cette étape trotte dans ma tête. Je voulais boucler la boucle en quelque sorte. C'est fait, c'est incroyable. C'est le pic de ma carrière, rien ne pourra jamais surpasser ça", a-t-il déclaré, en larmes, après avoir terminé troisième de l'étape derrière deux échappés, l'Australien Chris Harper et l'Italien Alessandro Verre.

Troisième samedi matin 31 mai, à 1 min 21 de Del Toro, Yates compte désormais 3:56 d'avance sur le Mexicain et 4:43 sur l'Equatorien Richard Carapaz au classement général qui, sauf accident, n'évoluera pas lors de la dernière étape s'apparentant à une simple parade dans les rues de Rome.

Del Toro "très déçu"

Photo : AFP/VNA/CVN

Si l'écart est aussi énorme, c'est parce que Del Toro et Carapaz se sont totalement neutralisés dans le colle delle Finestre avant de finir en roue libre, dégoûtés.

"On était probablement les plus forts mais certainement pas les plus intelligents", a résumé Carapaz qui était passé à l'offensive dès le pied du col.

Mais lorsque Yates, à un moment distancé, est revenu et a attaqué à son tour, Carapaz et Del Toro se sont enferrés dans un duel stérile.

Les deux hommes ont fait toute la montée ensemble, sans jamais collaborer, jusqu'à parfois se retrouver quasiment à l'arrêt lors d'une partie de poker menteur qui allait les perdre tous les deux.

"J'étais si près de gagner le Giro, je suis très déçu mais je ne veux pas pleurer devant la caméra, dira Del Toro. C'est le cyclisme, je n'ai pas de regrets, je reviendrai plus fort, je sais maintenant que je peux rivaliser là-haut".

Wout Van Aert, "la cerise sur le gâteau"

Devant, Yates a avancé à un rythme régulier pour avaler les échappés un par un et, dans un nouveau coup tactique magistral, retomber dans la descente du colle delle Finestre sur son coéquipier Wout Van Aert.

Le Belge, qui était parti en éclaireur et qui s'est dépouillé pour se hisser au sommet du col, a alors pris son leader sur son porte-bagage dans la montée finale en pente douce vers Sestrières pour le déposer en rose sur la ligne.

"Toute l'équipe a été fantastique et Wout a été la cerise sur le gâteau, sans lui dans la vallée, ça n'aurait pas été possible", a souligné Yates, extatique sur le podium où il a embrassé son maillot rose à la manière d'un footballeur.

"Il a été très courageux d'être parti de si loin, j'aime quand les gens ne courent pas pour les places d'honneur. Chapeau à lui. Je suis heureux d'avoir pu être utile", a expliqué Wout Van Aert.

Vainqueur d'une étape à Sienne, le Flamand couronne son beau Giro avec ce nouveau chef d'oeuvre de dévouement.

Il devrait aussi être une nouvelle fois un élément central dans le dispositif Visma sur le Tour de France au service de Jonas Vingegaard qui voudra reconquérir sa couronne face à Tadej Pogacar.

Simon Yates aussi doit être de la partie dans un rôle de sherpa et le Britannique arrivera en pleine confiance, fort du "plus bel accomplissement" de sa carrière.

AFP/VNA/CVN