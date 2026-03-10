Cybersécurité : le Vietnam mise sur l’authentification mobile de nouvelle génération

Au Congrès mondial de mobile (Mobile World Congress - MWC) 2026 qui s’est tenu du 2 au 5 mars à Barcelone (Espagne), le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée (Viettel) a franchi une étape majeure dans la cybersécurité en s’alliant à IPification.

>> Viettel dévoile son écosystème 5G et IA au plus grand rendez-vous mondial du mobile

>> Viettel développe le 6G et vise une commercialisation dès 2029

>> Viettel hisse les technologies vietnamiennes au plus grand salon mondial

Photo : Viettel/CVN

Ensemble, les deux partenaires déploient une nouvelle génération d’authentification mobile sans mot de passe, basée sur l’infrastructure réseau et l’identité SIM, pour renforcer la protection des services financiers face à la recrudescence des fraudes numériques.

D’après les prévisions du cabinet d’études technologiques Gartner, plus de 60% des entreprises mondiales passeront à des méthodes d’authentification sans mot de passe (passwordless) d’ici 2027. Dans le contexte actuel, les solutions d’authentification basées sur l’infrastructure du réseau mobile et l’identité SIM suscitent un vif intérêt de la part des opérateurs et des entreprises Fintech à travers le monde, particulièrement pour les services financiers numériques exigeant un haut niveau de sécurité.

Selon l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile (Global System for Mobile Communications - GSMA), les méthodes d’authentification traditionnelles, telles que les codes d’accès unique (OTP) par SMS, présentent désormais de nombreuses vulnérabilités, notamment face à la recrudescence des fraudes au changement de carte SIM (SIM swap) et au vol de codes OTP. C’est précisément autour de ces enjeux de souveraineté numérique et de sécurisation de l'identité que s'est articulée l'édition 2026 du MWC, qui a rassemblé à Barcelone près de 95.000 délégués et 2.400 entreprises technologiques.

Un partenariat stratégique

Le 5 mars (heure locale), dans le cadre du MWC 2026 et sous l’égide de Julian Gorman, responsable de la GSMA pour la région Asie-Pacifique, Viettel Telecom et IPification - un fournisseur de solutions d’authentification mobile utilisé par de nombreux groupes technologiques et financiers mondiaux - ont signé un protocole d’accord (MOU). Ce partenariat vise à déployer une norme d’authentification mobile sécurisée de nouvelle génération pour les abonnés de Viettel, afin de renforcer la sécurité et d’étendre les applications dans des secteurs tels que la banque et la Fintech.

Photo : Viettel/CVN

Selon les termes de cette coopération, les deux parties développeront un mécanisme d’authentification basé sur les signaux du réseau et l’identification SIM. Ce système permettra aux utilisateurs de se connecter ou de confirmer des transactions directement via la connexion mobile, éliminant ainsi la nécessité de saisir un mot de passe ou un code OTP par SMS.

Cette solution permet de réduire le temps de connexion tout en limitant les risques de fraude en ligne et de vol d’OTP. Le système est également capable de détecter des actes frauduleux tels que le SIM swap, l’usurpation d’identité ou les accès non autorisés, grâce à l’analyse en temps réel de l’état de la SIM et des signaux réseau.

L’innovation 4G/5G au service de la Fintech

Viettel Telecom et IPification collaborent actuellement à la mise en place d’un système d’authentification sur les réseaux 4G/5G. Selon la feuille de route partagée par Viettel Telecom, l’opérateur finalisera au deuxième trimestre 2026 une solution d’authentification via Wi-Fi conforme à la norme TS.43. Celle-ci permettra l’authentification des abonnés mobiles accédant au réseau Wi-Fi via l’infrastructure SIM et le réseau mobile, avant une intégration progressive auprès des partenaires bancaires et Fintech.

Le développement de solutions d’authentification basées sur l’infrastructure réseau permet à Viettel de tirer parti de ses atouts dans les télécommunications, tout en ouvrant la voie à la fourniture de services d’authentification numérique pour l’écosystème des services financiers et des plateformes numériques.

Photo : Viettel/CVN

En marge de la cérémonie de signature avec IPification, Viettel Telecom a également tenu plusieurs séances de travail avec des partenaires technologiques et télécoms internationaux lors du MWC 2026. Au cours de ces échanges, l’opérateur a discuté et signé des accords de coopération pour le déploiement de solutions d’API réseau (Application Programming Interface - Interface de Programmation d’Application) selon le standard CAMARA.

CAMARA est une initiative portée par la GSMA et la Fondation Linux (Linux Foundation) visant à construire un ensemble d’API ouvertes pour l’industrie des télécommunications. Ces API permettent aux entreprises et aux développeurs d’accéder de manière sécurisée aux fonctions du réseau mobile, telles que la vérification du numéro d’abonné, la détection de changement de carte SIM ou la vérification du statut de l’appareil.

Hông Anh/CVN