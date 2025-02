ONU

Cybercriminalité : Hanoï au cœur de la coopération internationale

Dans un effort conjoint, les missions permanentes du Vietnam et de l'Australie auprès des Nations unies, en collaboration avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ont organisé un débat intitulé ''Vers Hanoï : Cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité''.

>> L'ONU Femmes salue le Plan d'action du Vietnam sur les femmes, la paix et la sécurité

>> E-gouvernement : le Vietnam grimpe au 71e rang mondial

>> Le Vietnam appelle au renforcement des partenariats pour promouvoir la mise en œuvre des ODD

>> Cybercriminalité : la Convention des Nations unies sera signée au Vietnam en 2025

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant le Vietnam, a souligné l'importance de cette Convention pour établir un cadre juridique mondial de coopération face à la complexité croissante de la cybersécurité et à la multiplication des cybermenaces.

Il a remercié tous les pays d'avoir soutenu le choix de Hanoï comme lieu de signature de la Convention lors de la session de l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2024, affirmant que le Vietnam continuerait à coordonner étroitement avec l'ONUDC, le Bureau des affaires juridiques des Nations unies (OLA) et les pays membres pour promouvoir l'entrée en vigueur rapide de la Convention de Hanoï et sa mise en œuvre effective dans les temps à venir.

Les représentants de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et du Bureau des affaires juridiques (OLA) ont exprimé leur plein accord avec la déclaration de l'ambassadeur Dang Hoàng Giang. Ils se sont engagés à poursuivre leur soutien actif au Vietnam, en fournissant des informations détaillées sur le processus de négociation, le contenu principal de la Convention sur la cybercriminalité et les étapes procédurales nécessaires en vue de la cérémonie de signature à Hanoï.

À cette occasion, des membres de la délégation intersectorielle du Vietnam, notamment des représentants du ministère de la Police, du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères, ont fait le point sur les préparatifs de la cérémonie de signature de la Convention à Hanoï en 2025.

Préparatifs actifs du Vietnam

Les représentants de nombreux pays et de certains groupes régionaux ont hautement apprécié les préparatifs actifs du Vietnam pour la cérémonie de signature, affirmant qu'ils déploieront des efforts pour achever les procédures internes en vue de la signature et de la ratification prochaine de la Convention. Ils se sont également engagés à soutenir et à coordonner étroitement avec le Vietnam afin d'assurer le succès de la cérémonie de signature à Hanoï en 2025.

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté, le mardi 24 décembre, la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, un traité mondial historique destiné à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre ce type de crimes.

Elle comprend neuf chapitres et 71 articles. Il s'agit du premier traité de justice pénale internationale négocié entre les États membres de l'ONU depuis plus de 20 ans.

Cette convention internationale juridiquement contraignante reconnaît la menace croissante que représente l'utilisation abusive des technologies de l'information et de la communication. Ces abus facilitent des activités criminelles d'une ampleur, d'une rapidité et d'une portée sans précédent, ayant des répercussions négatives considérables sur les États, les entreprises et le bien-être des individus et de la société dans son ensemble. Elle vise à renforcer la coopération internationale pour lutter contre un large éventail de cybercrimes, notamment le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants et la criminalité financière en ligne.

En outre, ce document souligne l'impact disproportionné de la cybercriminalité sur les victimes, en particulier les groupes vulnérables, et met l'accent sur l'importance de garantir l'accès à la justice pour tous. Il promeut également la fourniture d'assistance technique, le renforcement des capacités et la collaboration étroite entre les États et les autres acteurs concernés pour une lutte efficace contre la cybercriminalité.

VNA/CVN