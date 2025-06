Le Japon demeure une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État vietnamien s’est réjoui du développement substantiel et efficace des relations entre le Vietnam et le Japon dans tous les domaines, ancrées dans des liens historiques de longue date et plus de cinq décennies de relations diplomatiques.

Saluant les efforts actifs du diplomate japonais pour faire progresser les relations bilatérales, il a souligné que la transformation en partenariat stratégique global à la fin 2023 avait renforcé la confiance politique mutuelle.

Il a souligné le soutien du Vietnam au Japon pour qu’il joue un rôle plus actif en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Le président Luong Cuong a exprimé le souhait de collaborer étroitement avec le Japon afin de mettre en œuvre le partenariat stratégique global bilatéral de manière concrète et efficace, au service des intérêts des deux peuples et en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Il a qualifié la visite fructueuse au Vietnam en avril du Premier ministre japonais Ishiba Shigeru et de son épouse d’une étape majeure ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, du développement des ressources humaines et de la transition écologique.

À cette occasion, le président Luong Cuong a adressé ses meilleurs vœux à l’empereur et à l’impératrice du Japon et a exprimé son espoir d’accueillir prochainement la famille royale au Vietnam.

S’appuyant sur les résultats des récentes visites de haut niveau, le président Luong Cuong a exhorté l’ambassadeur Ito Naoki à contribuer au renforcement de la confiance politique par le renforcement des échanges de haut niveau et la mise en œuvre effective des mécanismes de coopération bilatérale.

Il a souligné la nécessité d’une intégration économique et d’une coopération plus approfondies en matière de sécurité économique et alimentaire, de commerce et d’investissement, afin de soutenir les objectifs du Vietnam en matière d’industrialisation, de modernisation et de construction d’une économie indépendante et autonome, capable de résister aux fluctuations mondiales.

Le président Luong Cuong a exprimé l’espoir que les deux parties se concentreront sur la mise en œuvre de nouveaux piliers de coopération, tels que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, établis lors de la visite du Premier ministre Ishiba.

Il a insisté sur l’importance de la formation de ressources humaines de qualité, notamment dans le secteur des semi-conducteurs, ainsi que sur l’élargissement de la coopération en matière de transformation numérique et sur la pleine réalisation des engagements signés en matière de défense et de sécurité.

Il a également souligné la nécessité de renforcer la coopération décentralisée et professionnelle, les échanges culturels et populaire, ainsi que la coordination au sein des forums régionaux et internationaux tels que les Nations Unies, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, l’ambassadeur Ito Naoki s’est dit honoré d’avoir assisté au récent 50e anniversaire de la réunification nationale du Vietnam, le 30 avril, et s’est réjoui de participer aux célébrations de la 80e Fête nationale du Vietnam.

Le diplomate japonais a exprimé la profonde gratitude du Premier ministre Ishiba Shigeru et de son épouse pour le succès de leur visite d’avril, affirmant le ferme soutien du Japon au développement du Vietnam, alors que le pays entre dans une nouvelle ère de développement.

Il a proposé de nouvelles actions concrètes pour renforcer les liens bilatéraux, en mettant l’accent sur la transformation numérique, la transition écologique et le développement de l’IA.

Il a également confirmé l’engagement du Japon à accueillir 250 stagiaires vietnamiens et a déclaré que les deux parties avaient convenu de coopérer dans la recherche sur les semi-conducteurs et de faire avancer le projet d’Université Vietnam - Japon. La défense et la sécurité, la culture et les sports, ainsi que les échanges populaires seront également promus davantage.

VNA/CVN