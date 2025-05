Vietnam et Inde explorent les opportunités dans l’industrie du meuble

>> Donation de livres vietnamiens à la bibliothèque du Secrétariat central à New Delhi

>> Les partis communistes du Vietnam et de l'Inde renforcent leur amitié traditionnelle

Photo : VNA/CVN

Selon Bùi Trung Thuong, conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Inde, l’Inde est l’un des marchés du mobilier à la croissance la plus rapide au monde, avec une valeur estimée à plus de 40 milliards de dollars en 2025, et devrait continuer à croître à deux chiffres jusqu’en 2030. Le Vietnam, pour sa part, est le deuxième exportateur mondial de meubles en bois, reconnu pour sa capacité de production, sa technologie de transformation avancée et sa main-d'œuvre qualifiée.

Associer les atouts industriels du Vietnam à la demande croissante du marché indien apportera des avantages mutuels, tout en ouvrant la voie à des coentreprises, au partage technologique et au développement de produits écologiques.

Rajesh Bhagat, président et directeur général de Worldex India, a encouragé les entreprises vietnamiennes à ne pas se limiter à l’exportation, mais à envisager des formes de coopération à long terme comme les coentreprises ou le transfert de technologie.

Ngô Sy Hoài, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFOREST), a proposé la signature d’un protocole d’accord (MoU) entre les acteurs concernés et l’organisation régulière de réunions pour échanger des informations et renforcer la coopération.

VNA/CVN