Le XIVe Congrès des autorités locales et régionales d'Asie de l'Est à Huê

Le XIV e Congrès des autorités locales et régionales d’Asie de l’Est s’est ouvert le 6 juin dans la ville de Huê (Centre). Organisé par le Comité populaire de cette ville, l’événement réunit 30 délégations représentant de villes et provinces de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Malaisie et du Vietnam.

Les délégués ont partagé leurs expériences et présenté des solutions innovantes autour des deux thèmes principaux de cette édition : "Développer un tourisme vert et durable" et "Développer des villes intelligentes". De nombreuses interventions ont formulé des propositions politiques visant à encourager des initiatives capables de réduire l’impact environnemental du tourisme, dans le but d’atteindre l’objectif de zéro émission nette.

Les participants ont également échangé sur des solutions technologiques et de gestion dans divers domaines : transports intelligents, soins de santé intelligents, éducation intelligente, gestion de l’ordre urbain via caméras, aménagement urbain à l’aide de modèles numériques, et numérisation complète des données urbaines.

Lê Thi Hông Vân, directrice du Département des affaires étrangères et de la diplomatie culturelle (ministère des Affaires étrangères), a souligné le rôle croissant de la coopération décentralisée, désormais un élément essentiel de l'intégration internationale approfondie. Elle la qualifie de levier important pour la promotion du développement durable.

La première édition du congrès, marquant le début de ce mécanisme, s'était tenue en 2010 dans la préfecture de Nara, au Japon. Aujourd'hui, ce mécanisme de coopération régionale attire un grand nombre de collectivités locales, développant des modèles concrets de collaboration à l'échelle de l'Asie de l'Est.

Ces initiatives incluent la coopération régionale et transfrontalière, les connexions en matière d'infrastructures, de logistique et de technologies, ainsi que les échanges dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la conservation du patrimoine et des échanges entre les peuples.

Autant d'initiatives qui apportent des bénéfices concrets aux populations, aux entreprises et aux collectivités concernées.

