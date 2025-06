Le Vietnam à la conférence Octopus sur la prévention de la criminalité liée aux technologies de pointe

Photo : MAE/CVN

L’événement a réuni des représentants de plus de 100 États membres, des observateurs de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (Convention de Budapest), des experts, des chercheurs dans le domaine de la prévention de la criminalité technologique ainsi que des organisations internationales et non gouvernementales pertinentes.

Lors de la séance plénière d'ouverture, la délégation vietnamienne et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont co-organisé un événement sur le thème : "Conventions internationales sur la cybercriminalité : la nouvelle Convention des Nations unies contre la cybercriminalité et ses liens avec la Convention de Budapest". L'ambassadeur Nguyên Minh Vu y a présenté la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) ainsi que la cérémonie de signature prévue à Hanoï les 25 et 26 octobre prochains.

Nguyên Minh Vu a souligné l'importance de la Convention de Hanoï, notamment pour la région Asie-Pacifique, afin de combler le vide juridique en matière de coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité, en forte progression à l’échelle mondiale. Cette convention vise à établir un cadre juridique commun promouvant un comportement responsable dans l’espace numérique, tout en facilitant la coopération et le renforcement des liens entre les pays pour la lutte contre la criminalité technologique. Elle constitue également un nouvel instrument de coopération internationale, compatible avec la Convention de Budapest, auquel tous les pays, y compris les États membres du Conseil de l'Europe, peuvent adhérer.

Outre son importance juridique, la cérémonie de signature inclura des discussions de haut niveau, des événements et des expositions. Elle visera à créer un espace de dialogue, à partager des pratiques exemplaires et à impulser une dynamique favorisant l'entrée en vigueur rapide et la mise en œuvre effective de la Convention. L'ambassadeur Nguyên Minh Vu, au nom de l'État et du gouvernement vietnamiens, a invité tous les États membres de la Convention de Budapest, ainsi que les organisations régionales, internationales et non gouvernementales concernées, à y assister en octobre.

En marge de la conférence, l'ambassadeur Nguyên Minh Vu a rencontré le ministre de la Communication, des Technologies numériques et de l'Innovation du Ghana, le vice-ministre de l'Intérieur du Guatemala, le directeur général adjoint de l'Agence nationale de cybersécurité de Malaisie, ainsi que les chefs de délégation du Nigéria, de l'Australie et de la France.

L'objectif de ces rencontres était de discuter de la lutte contre la criminalité liée aux hautes technologies et de solliciter la participation de ces hauts représentants à la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï.

VNA/CVN