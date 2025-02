À Hanoi, Kurt Weill et sa musique investissent le Théâtre Hô Gươm

Photo : diacritik.com/CVN

Le concert, Berlin im Licht - Berlin In The Light, comportera de belles mélodies, dont la chanson thème, qui se prête bien au titre du concert.

En 1928, la composition, avec des paroles de Bertolt Brecht, a été spécialement conçue pour le festival de Berlin de septembre 1928, Berlin im Licht. La ville a organisé un immense festival pour accompagner la musique, avec des éclairages extraordinaires fournis par les compagnies de gaz et d’électricité, mettant véritablement la ville en lumière.

Weill, fils d’un chantre juif, a été l’élève de Ferruccio Busoni et a connu sa grande percée grâce à sa collaboration avec Bertolt Brecht.

Ses autres compositions, qui seront présentées au théâtre, comprennent Seeräuber Jenny, Bilbao Song, Salomon Song et Speak Low.

Merhling est devenue l’une des interprètes les plus importantes de Kurt Weill ces dernières années et une artiste de renommée mondiale qui se produit dans le monde entier. Elle a remporté six fois le Golden Curtain Award du public en tant qu’actrice la plus populaire de Berlin, pour ses performances dans des productions telles que Arizona Lady, Ball et My Fair Lady.

Elle a étudié le théâtre et le théâtre musical au London Studio Centre et au Lee Strasberg Theatre & Film Institute à New York.

La chanteuse a fait ses débuts sur scène dans le West End de Londres, au Old Vic Theatre, dans le rôle de Chrissy dans Hair. Elle a créé le rôle de Tippi Hedren dans la comédie musicale Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock, écrite spécialement pour elle par William Ward Murta.

Elle est également apparue dans le film hollywoodien Valkyrie. Depuis leur collaboration sur l’opérette jazz Ball at the Savoy de Paul Abraham, Mehrling et Barrie Kosky entretiennent une amitié artistique particulière.

Au Festival international d’Édimbourg 2021, les deux ont donné deux concerts avec leur répertoire de Weill qui ont reçu des critiques cinq étoiles dans la presse britannique.

En 2022, Katharine Mehrling a représenté le Festival Kurt Weill à Dessau en tant qu’artiste en résidence.

Le concert mettra également en vedette la chanson folklorique vietnamienne Bèo Dat Mây Trôi (Drifting Blossoms, Floating Clouds) avec la soprano vietnamienne Dào Tô Loan, sous la direction du chef d’orchestre Tetsuji Honna.

Les artistes seront accompagnés par le pianiste Ferdinand von Seebach et l’Orchestre symphonique national du Vietnam.

Le concert est organisé en collaboration avec l’ambassade d’Allemagne au Vietnam, l’Institut Goethe-Hanoi et AHK pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne en 2025.

VNA/CVN