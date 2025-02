Un film vietnamien salué par la critique au Festival de Gérardmer

>> Pour des lycéens corses, anatomie du métier de producteur de cinéma

>> Quand le cinéma vietnamien court le monde

Proposé dans une salle de 500 places, le film a procuré aux spectateurs de nouveaux frissons de terreur et a reçu de nombreux éloges du public international lors de sa projection dans la catégorie "Focus sur le Vietnamien".

Photo : VNA/CVN

Inspiré de l’histoire populaire surnaturelle de "Chó đội nón mê" (Le chien au chapeau), le film raconte l’histoire de chiens possédés par des esprits qui se dressent sur leurs pattes arrières, invoquant des démons pour déranger les gens dans leurs maisons, transformant leur corps en esprits malveillants.

Le chien démon a rapporté plus de 108 milliards de dôngs au box-office vietnamien, devenant un succès surprise pour le cinéma vietnamien à la fin 2023.

Le Festival international du film fantastique de Gérardmer est un festival international consacré au cinéma fantastique et d’horreur, qui se tient chaque année à Gérardmer, dans les Vosges en Lorraine pendant la dernière semaine de janvier.

Le film d’horreur vietnamien a également remporté de nombreux prix internationaux, dont celui du meilleur long métrage au Festival du film de Kanazawa 2024 au Japon. De plus, il a été récompensé au Sinister Horror Film Festival au Mexique et au Tuesday of Horror Film Festival en Allemagne.

VNA/CVN