À Hai Phong, la nouvelle génération porte le flambeau du chant Ca trù

Le chant Ca trù (chant des courtisanes), inscrit en 2009 par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, continue d’être une partie intégrante et précieuse de la culture vietnamienne. Faisant le lien entre le passé et le présent, cette forme d’art prospère dans la ville de Hai Phong.

Tous les mardis, mercredis et jeudis après-midi, les membres du club Ca trù de l’école primaire Nguyên Van Tô se réunissent pour s’entraîner à chanter et à jouer des claquettes. Leurs performances, bien que pas toujours parfaites techniquement, sont empreintes de passion.

Photo : FB/CVN

Le club Ca trù de l’école primaire Nguyên Van Tô, créé il y a plus d’un an, compte désormais plus de 40 élèves.

Selon la directrice du club, la professeure de musique Bùi Thi La, les jeunes membres du club restent très enthousiastes malgré les défis que représente la maîtrise du Ca trù.

Les étudiants, habitués à la musique contemporaine et à la technologie numérique, ont d’abord trouvé étrange cette forme d’art traditionnelle, a-t-elle partagé.

Cependant, grâce à l’enseignement sincère d’artistes et de professeurs professionnels, ils ont développé une passion pour le Ca trù, l’étudient avec diligence et l’interprètent avec assurance à l’opéra de Hai Phong, lors d’événements liés au patrimoine culturel et d’échanges interprovinciaux, a-t-elle fait savoir.

Elle a ajouté que l’aspect le plus difficile de la musique traditionnelle est le rythme. Si les paroles peuvent être imitées, la musique traditionnelle intègre souvent des rythmes internes et externes.

Contrairement à la musique moderne, qui n’utilise généralement que des rythmes internes, le Ca trù a de nombreux rythmes externes, ce qui le rend particulièrement difficile à apprendre. Un enseignement efficace consiste à isoler chaque rythme et à s’assurer de la maîtrise avant de passer au suivant, a expliqué Bùi Thi La.

Les années 1930 et 1940 ont vu l’essor des salles de spectacle et des guildes de Ca trù dans la ville de Hai Phong. Le village de Dông Môn (aujourd’hui quartier de Hoa Binh) est largement considéré comme le berceau du Ca trù dans la région côtière du Nord.

Malgré des périodes de déclin, le Ca trù connaît une renaissance à Hai Phong, grâce au soutien du gouvernement et au dévouement indéfectible des artisans locaux.

L’artiste émérite Dô Quyên, cheffe de la guilde de Ca trù de Hai Phong, a joué un rôle déterminant dans ce renouveau.

Nous restaurons le Ca trù depuis 1993, en travaillant avec des artistes chevronnés pour transmettre la tradition de génération en génération. La guilde de Ca trù de Hai Phong a été la première à faire revivre le chant communautaire dans les maisons.

Nous avons collaboré avec l’Institut national de la culture et des arts pour développer un programme qui standardise les rythmes du Ca trù en fonction des performances des maîtres artistes, a-t-elle déclaré.

Photo : VNA/CVN

La scène culturelle de Hai Phong est enrichie par de nombreux clubs de Ca trù, notamment ceux de Dông Môn, An Biên et du centre culturel de l’arrondissement de Ngô Quyên.

En plus de l’école primaire Nguyên Van Tô, le Ca trù est enseigné à l’école primaire et secondaire Hoà Binh et au Collège de culture et d’art de Hai Phong.

L’artiste émérite Nguyên Thi Thu Hang, acclamée comme "la meilleure chanteuse de Ca trù du Vietnam", dirige le Club des arts populaires traditionnels de Hai Phong, qui nourrit et forme la prochaine génération d’artistes de Ca trù.

Ma plus grande joie est de travailler avec les jeunes générations, qui partagent un amour profond pour cette forme d’art. Cette passion s’étend à leurs familles, qui chérissent également le Ca trù et les arts traditionnels. Leur intelligence et leurs capacités d’apprentissage rapides sont vraiment remarquables, a-t-elle confié.

Le dévouement des artisans dans l’enseignement et la préservation du Ca trù, associé à l’enthousiasme des jeunes générations, garantit sa pertinence continue dans la vie moderne. Ainsi, chaque printemps, les mélodies du Ca trù résonnent comme un témoignage de l’héritage culturel durable du Vietnam.

VOV/VNA/CVN