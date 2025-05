Le Vietnam et Cuba renforcent leur amitié particulière et leur solidarité historique

Photo : VNA/CVN

Une délégation de haut niveau du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central, a visité Cuba du 12 au 16 mai pour participer au 6e Séminaire théorique entre les deux Partis, à la 2e Conférence scientifique sur les points de vue des dirigeants historiques Fidel Castro et Hô Chi Minh, et tenir des réunions de travail.

Lors d'une réunion le 14 mai, le Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba (PCC) et président de la République, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a souligné l'opportunité qu'offre cette visite pour discuter des défis communs et bilatéraux. Il a souligné que le dialogue de haut niveau reflète la priorité que les deux parties accordent au renforcement théorique et à la coopération globale.

Photo : VNA/CVN

Díaz-Canel Bermúdez a décrit les relations entre Cuba et le Vietnam comme "un modèle unique", construit sur 65 ans de valeurs partagées, de confiance mutuelle et de respect. Il a également félicité le Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, et a convenu de l'importance de célébrer conjointement le 80e anniversaire de l'indépendance du Vietnam et le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025.

Les dirigeants cubains ont montré un intérêt particulier pour les progrès du Vietnam, notamment les réformes visant à optimiser l'appareil d'État, la dynamique de développement socio-économique et les préparatifs du XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV). Ils ont exprimé leur confiance que, sous la direction du Secrétaire général Tô Lâm, la nation indochinoise entrera avec succès dans une nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Lors de leurs réunions avec Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique et secrétaire d'organisation du PCC, les deux partis ont convenu d'intensifier l'échange de délégations et d'expériences, notamment en matière de gestion économique et sociale, en prévision de leurs congrès respectifs en 2026. Ils ont également souligné le rôle des deux partis dans la promotion de projets de coopération, conformément aux accords conclus en septembre 2024 entre leurs principaux dirigeants, Tô Lâm et Díaz-Canel Bermúdez.

Nguyên Xuân Thang a réaffirmé le soutien indéfectible du Vietnam à la construction du socialisme à Cuba et à la lutte contre le blocus américain. Il a salué les progrès de la coopération bilatérale et a proposé des mesures pour stimuler les projets dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des produits pharmaceutiques et de la construction.

Le 6e séminaire théorique, coprésidé par Nguyên Xuân Thang, a analysé le rôle des partis communistes dans la planification stratégique du développement socio-économique socialiste. Les débats ont porté sur des sujets tels que la réforme économique, la lutte contre la corruption et le travail auprès des jeunes.

Le colloque "Fidel et Hô Chi Minh : visions révolutionnaires", organisé à l'Université Ñico López du Parti communiste du Cuba (PCC), avec plus de 400 participants, a mis en évidence la pertinence de la pensée des deux dirigeants et son application dans les contextes actuels.

Nguyên Xuân Thang a donné une conférence sur "La nouvelle ère de développement du Vietnam : aspects théoriques et pratiques" au siège du PCC.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de son programme, la délégation vietnamienne a rendu hommage au président Hô Chi Minh et à l'apôtre cubain José Martí, a visité des institutions culturelles et commerciales à La Havane et a rencontré le corps diplomatique et la communauté vietnamienne à Cuba.

Cette rencontre a réaffirmé la volonté des deux nations d'approfondir leur amitié particulière, héritée d'un héritage historique et projetée vers les défis communs futurs.

VNA/CVN