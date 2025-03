Croissance impressionnante de Quang Ngai en 2025

>> Le Premier ministre se rend au complexe sidérurgique de Hoa Phat Dung Quât à Quang Ngai

>> Quang Ngai va démanteler des centaines de bateaux de pêche non enregistrés

>> Lancement des travaux du Parc industriel VSIP II Quang Ngai

Photo : VNA/CVN

Les délégués à la réunion ont écouté le résumé du projet de conclusions de la mission d’inspection sur qutre contenus : le résumé de la Résolution n° 18-NQ/TW "Quelques questions sur la poursuite du renouvellement et de la réorganisation de l'appareil du système politique pour le rendre rationalisé, efficace et efficient" et la Conclusion 121 sur le résumé de la Résolution 18, associée à la création et au fonctionnement de nouveaux Comités du Parti ; la mise en œuvre de la Directive n° 35-CT/TW sur les Congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti et de la Conclusion n° 118-KL/TW ajustant et complétant un certain nombre de contenus de la Directive n° 35 ; la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW sur les avancées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale ; la mise en œuvre de la Conclusion n° 123-KL/TW sur le Projet complémentaire sur le développement socio-économique en 2025 avec l’objectif de croissance de 8 % ou plus.

Après avoir écouté les opinions et les remarques finales de la réunion, Trân Thanh Mân a exprimé sa joie pour les réalisations obtenues par Quang Ngai en matière de développement socio-économique, avec notamment le taux de croissance du PIB régional de 4,07%, ce dépassant le plan fixé.

Il a affirmé que Quang Ngai, avec de grands avantages comme le système de circulation fluide, le potentiel de développement de l’économie maritime combinée au tourisme, l'exploitation efficace des produits de mer..., avec un contingent de personnel dévoué, enthousiaste, dynamique, avec les efforts d’éliminer les obstacles dans les institutions, les investissements dans les infrastructures et notamment avec la forte détermination, elle ferait une percée, connaîtrait une croissance à deux chiffres, contribuant à changer le visage de l'économie, de la culture, de la société et à assurera la défense et la sécurité nationales.

En ce qui concerne le projet de Rapport sur les résultats d'inspection, Trân Thanh Mân, a souligné un certain nombre de contenus.

À propos du résumé de la Résolution n° 18-NQ/TW, le président de l'Assemblée nationale a souligné que le système politique après sa rationalisation devrait être fort, efficace et efficient. Il est nécessaire de sélectionner et de retenir les personnes talentueuses et celles ayant la capacité de travailler.

Pour l’objectif de croissance provincial, il a suggéré que Quang Ngai s'efforce d'atteindre une croissance du PIB régional de 10% en 2025, grâce à ses potentiels et avantages.

Concernant la Résolution n° 57-NQ/TW, Trân Thanh Mân a déclaré que l'Assemblée nationale avait adopté la Résolution n° 193/2025/QH15 sur le pilotage d'un certain nombre de mécanismes et de politiques spéciaux pour créer des percées dans les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique nationale pour mettre en œuvre la Résolution n° 57. Il a donc demandé à Quang Ngai de bien comprendre et de mettre en œuvre rapidement les options et les politiques de ces deux résolutions importantes.

Photo : VNA/CVN

Il a aussi demandé à la province de s’efforcer de décaisser le budget d’investissement alloué ; d’accélérer la réforme des procédures administratives ; d’améliorer l’environnement d’investissement et d’affaires afin de créer un maximum de facilité pour les entreprises et de renforcer les inspections.

Le même après-midi, à l'occasion du 80e anniversaire du jour du Soulèvement de Ba To (11 mars 1945 - 11 mars 2025), du 50e anniversaire du jour de la Libération de la province de Quang Ngai (24 mars 1975 - 24 mars 2025), Trân Thanh Mân et la mission d'inspection ont rendu visite à la famille de la mère héroïque vietnamienne Nguyên Thi Thu, à la famille de Pham Huong, membre de l'Équipe de guérilla de Ba To, dans la ville de Quang Ngai.

VNA/CVN