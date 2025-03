Le président libanais veut renforcer la coopération avec le Vietnam

L'ambassadeur du Vietnam en Égypte et au Liban, Nguyên Huy Dung, a présenté mardi 11 mars à Beyrouth, ses lettres de créance au président libanais Joseph Aoun.

Photo: VNA/CVN

Le président libanais Joseph Aoun a exprimé son impression sur les réalisations socio-économiques du Vietnam ces derniers temps et souhaité promouvoir davantage la coopération bilatérale dans divers domaines dans les temps à venir.

Joseph Aoun a affirmé sa volonté de diriger les agences libanaises pour coopérer et soutenir l'ambassadeur Nguyên Huy Dung afin qu'il puisse accomplir avec succès ses fonctions durant son mandat au Liban, Il a exprimé l'espoir que l'ambassadeur vietnamien apporterait de nombreuses contributions significatives à la consolidation et au développement des relations d'amitié entre le Liban et le Vietnam.

Pour sa part, l'ambassadeur Nguyên Huy Dung a transmis les salutations du président vietnamien Luong Cuong au président Joseph Aoun et a souligné le fort potentiel de coopération entre le Vietnam et le Liban. Il s'est engagé à faire tout son possible pour contribuer à de nouveaux développements dans les relations entre les deux pays.

Plus tôt, il avait remis une copie de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères libanais, Youssef Rajji. Ce dernier a réaffirmé la volonté de son gouvernement de collaborer avec le Vietnam pour approfondir le partenariat entre les deux nations de manière efficace et substantielle.

L'ambassadeur Nguyên Huy Dung a affirmé la volonté du Vietnam de coopérer avec le Liban pour établir des mécanismes de coopération bilatéraux et multilatéraux efficaces.

VNA/CVN