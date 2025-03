Le chef du Parti rencontre le ministre d'État et ministre coordinateur de la sécurité nationale de Singapour

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti, Tô Lâm, a remercié le ministre pour ses bons sentiments et ses importantes contributions à la promotion des relations entre le Vietnam et Singapour. Il a salué la vision des dirigeants singapouriens ainsi que les réalisations impressionnantes du pays en matière de développement technologique, de transformation numérique et de construction d'une nation intelligente, faisant de Singapour un centre de premier plan dans les domaines de la science, de la technologie et de l'éducation.

Il a proposé à Singapour de partager ses expériences en matière de gestion des villes intelligentes, de technologies avancées, de soutien aux start-up, etc.

Pour sa part, Teo Chee Hean a salué la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm à Singapour, soulignant qu'elle ouvrait de nouvelles perspectives pour approfondir la coopération bilatérale. Il a qualifié l'élévation des relations Vietnam-Singapour au niveau de partenariat stratégique global de jalon historique.

Lors de la rencontre, les deux parties ont convenu de priorités de coopération dans les temps à venir, en mettant l'accent sur la science et la technologie, l'innovation et le développement des ressources humaines à travers l'échange des étudiants et des experts entre l'Université nationale de Singapour et les établissements éducatifs du Vietnam.

Elles ont souligné l'importance de créer de centres de recherche et de développement, d'encourager les entreprises technologiques singapouriennes à investir au Vietnam.

VNA/CVN