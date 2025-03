Le secrétaire général Tô Lâm dépose des fleurs en hommage au Président Hô Chi Minh à Singapour

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang ont observé une minute de silence pour commémorer les grandes contributions de l'Oncle Hô envers la glorieuse cause révolutionnaire du Parti et de la nation, exprimant leur profonde gratitude pour ses sacrifices désintéressés pour le peuple et le pays. Ils se sont également engagés à poursuivre leurs efforts pour étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh.

Le Musée des Civilisations Asiatiques, situé sur les rives de la rivière Singapour, est le seul musée d'Asie consacré au riche patrimoine artistique de l'Asie. Il met l'accent sur les liens historiques entre les cultures et civilisations asiatiques, ainsi qu'entre l'Asie et le reste du monde. Le buste du Président Hô Chi Minh est placé dans le jardin du musée, aux côtés de ceux de nombreux autres dirigeants et personnalités asiatiques.

Afin de témoigner de son affection pour le Vietnam et de rendre hommage à l'une des grandes personnalités étrangères ayant visité Singapour, le Conseil national du patrimoine de Singapour avait inauguré, en mai 2008, une plaque commémorative en son honneur au Musée des civilisations asiatiques, à l'occasion du 118e anniversaire du Président Hô Chi Minh et du 35e de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Singapour. Des amis du Vietnam, membres du Conseil national du patrimoine de Singapour, de l'ambassade du Vietnam à Singapour et du Musée Hô Chi Minh, avaient ensuite eu l'idée d'installer ce buste à côté de la plaque commémorative, inauguré en septembre 2011.

VNA/CVN