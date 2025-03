Renforcement des liens Vietnam - Jamaïque

L'ambassadeur du Vietnam à Cuba et en Jamaïque, Lê Quang Long, a présenté ses lettres de créance au gouverneur général de la Jamaïque, Patrick Allen, le 11 mars 2025.

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur a transmis les salutations chaleureuses du président vietnamien, Luong Cuong, au gouverneur général, au gouvernement et au peuple jamaïcains.

L'ambassadeur a souligné l'importance des relations amicales entre les deux pays et proposé des mesures concrètes pour renforcer les liens bilatéraux, telles que l'intensification des échanges de délégations, la coordination dans les forums multilatéraux et la collaboration dans des domaines clés comme l'économie et le changement climatique.

Le gouverneur général a affirmé la volonté de la Jamaïque de promouvoir le dialogue et de mener une coopération intégrale avec le Vietnam, notamment face aux défis mondiaux qui nécessitent une solidarité internationale.

Durant son séjour, l'ambassadeur vietnamien a rencontré la ministre jamaïcaine des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Kamina Johnson Smith, pour discuter des moyens de renforcer les échanges commerciaux. Les discussions ont porté sur l'exportation de produits vietnamiens comme produits agricoles et textiles, ainsi que l'importation de minéraux et de produits pharmaceutiques de Jamaïque.

Les deux parties ont également échangé des expériences sur l'atténuation du changement climatique et réaffirmé leur engagement à se soutenir mutuellement dans des organisations internationales comme les Nations Unies.

L’ambassadeur Lê Quang Long a émis le souhait que les deux parties établissent des mécanismes de coopération spécifique, mettant l’accent sur les technologies vertes et les énergies renouvelables.

La cérémonie de présentation des lettres de créance s'est déroulée dans le cadre de la Semaine diplomatique jamaïcaine 2025, un événement réunissant des diplomates de haut niveau. L'ambassadeur vietnamien en a profité pour discuter avec d'autres diplomates de la réponse au changement climatique, des énergies renouvelables et de la transformation numérique, contribuant ainsi à renforcer la position multilatérale du Vietnam et à ouvrir des perspectives de coopération avec des partenaires de la région des Caraïbes.

