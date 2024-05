Créer un environnement favorable aux activités d’innovation

Le Parti et l'État considèrent les sciences, les technologies et l'innovation comme une "percée stratégique" et la "force motrice principale" pour améliorer fortement la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité de l'économie nationale.

Le Parti et l'État ont lancé d'importantes lignes directrices, politiques et orientations pour développer l'innovation et les startup innovantes. Le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour améliorer les indicateurs d'innovation, dont des politiques visant à encourager l'innovation, notamment dans les entreprises, à développer un centre national de soutien aux startup...

Des conditions-cadres au service du développement du système national d'innovation ont été créées, telles que des politiques sur la garantie des droits de propriété intellectuelle, la simplification des procédures administratives, le lancement des fondations de soutien, etc.

Selon le ministère des Sciences et Technologie, la place du Vietnam en termes d’indice mondial de l'innovation (Global Innovation Index - GII) s'est continuellement améliorée depuis 13 ans. En 2023, le Vietnam s’est classé 46e sur 132 pays et économies, soit deux places de mieux qu'en 2022, occupant le 4e rang en Asie du Sud-Est. Le Vietnam a également été l’un des sept pays à revenu intermédiaire qui ont réalisé le plus de progrès en matière d’innovation au cours de la dernière décennie.

Pour promouvoir l'innovation dans les localités, le ministère des Sciences et Technologies a été chargé d'élaborer un indice local de l'innovation (PII) et de le déployer à l'échelle nationale depuis 2023. À ce jour, plus de 20 localités ont créé ou sont en train de créer des centres d’innovation.

En 2023, le Vietnam comptait environ 3.800 startup innovantes, dont 11 évaluées à plus de 100 millions d'USD.

Bien que les activités d'innovation aient obtenu des résultats remarquables, selon l'évaluation dudit ministère, leurs contributions n'ont pas encore répondu aux attentes.

Cela s’explique en partie par le fait que le cadre juridique pour l’innovation demeure incomplet. Le ministère continuera de compléter le cadre juridique pour développer un système national d'innovation centré sur les entreprises, et promouvoir la commercialisation des résultats des recherches scientifiques dans les activités économiques...

