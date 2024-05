Nécessité d'effectuer une inspection et un examen spécialisés du marché de l'or

>> La Banque d'État achève les préparatifs pour de nouvelles offres de lingots d'or

>> Enchères d'or : la Banque d'État du Vietnam a vendu 3.400 taëls le 23 avril

>> Banque d’État du Vietnam : la vente aux enchères de lingots d’or se poursuit

Selon le document, la Banque d'État a mis en œuvre des mesures pour gérer le marché de l'or, mais la situation n'a pas beaucoup changé. Les prix des lingots d'or sur le marché national continuent d'augmenter. La grande différence entre les prix nationaux des lingots d’or et les prix mondiaux de l’or n’est pas encore résolue.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Afin d'améliorer l'efficacité des solutions de gestion du marché de l'or dans les temps à venir, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a demandé à la Banque d'État du Vietnam ainsi qu'aux ministères et agences concernés de continuer à mettre en œuvre de manière drastique, sérieuse, complète et efficace les tâches et solutions de gestion du marché de l’or.

Il est nécessaire que la Banque d'État s’emploie à mettre en œuvre plus rapidement et plus efficacement des solutions et des outils conformes aux réglementations pour stabiliser immédiatement le marché de l'or conformément aux objectifs fixés ; à veiller à ce que le marché de l’or fonctionne de manière stable, efficace, saine, ouverte, transparente et conformément à la loi...

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a demandé d’effectuer rapidement une inspection et un examen spécialisés du marché de l'or, des activités des entreprises de production et de commerce de l'or, des magasins, des agents de distribution, de ventes et d’achats de lingots d'or... Les résultats doivent être soumis au Premier ministre en mai 2024.

Le chef adjoint du gouvernement a en outre demandé à la Banque d'État de se coordonner avec les autres organes compétents pour renforcer la gestion du marché de l'or conformément à la loi, gérer strictement les activités de production et de commerce de lingots d’or, sanctionner sévèrement les violations...

VNA/CVN