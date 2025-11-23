Le sommet du G20 à Johannesburg appelle à améliorer la gouvernance mondiale

Le 20 e sommet du Groupe des 20 (G20) s'est ouvert, samedi 22 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud, par l'adoption d'une déclaration demandant une gouvernance mondiale plus équitable.

Photo : Agence Anadolu/VNA/CVN

C'est la première fois que le sommet du G20 se tient en Afrique. Cet événement de deux jours, dont le thème est "Solidarité, égalité et durabilité", met en lumière un moment charnière pour l'Afrique à l'heure où elle cherche à renforcer son rôle dans la gouvernance mondiale et à faire progresser les priorités de développement partagées par les pays du Sud global.

Dans la déclaration intitulée "Sommet du G20 en Afrique du Sud : déclaration des dirigeants", les membres du G20 ont réitéré leur engagement à renforcer le multilatéralisme, avec les Nations unies en son centre.

Ils ont réaffirmé l'importance de la paix en tant que voie vers un développement économique durable et l'importance de la coopération internationale et des solutions multilatérales pour relever les défis mondiaux, notamment l'inégalité et l'instabilité économiques croissantes.

"Nous insistons sur l'importance de renforcer la coopération multilatérale pour faire face aux risques et défis existants et émergents pour l'économie mondiale", a indiqué la déclaration.

Selon le texte, les dirigeants du G20 ont aussi reconnu la nécessité d'augmenter les investissements mondiaux pour atteindre les objectifs climatiques de l'Accord de Paris et d'accroître rapidement, et de manière considérable, les investissements et le financement climatique de plusieurs milliards à des milliers de milliards à l'échelle mondiale, toutes sources confondues.

À cet égard, a souligné la déclaration, il est essentiel d'aligner tous les flux financiers pertinents sur ces objectifs tout en augmentant le financement, le renforcement des capacités et le transfert de technologies selon des conditions volontaires et mutuellement convenues, et en tenant compte des priorités et des besoins des pays en développement.

Photo : Agence Anadolu/VNA/CVN

"Nous avons réaffirmé notre engagement en faveur d'une mise en œuvre rapide, complète et efficace du Cadre mondial Kunming-Montréal pour la biodiversité adoptée lors de la COP15 de la Convention sur la diversité biologique et encourageons les autres pays à faire de même", a ajouté le texte.

La déclaration a également souligné l'importance de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans la réalisation de l'égalité des sexes.

"Alors que nous célébrons le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, nous réaffirmons notre engagement en faveur de sa mise en œuvre complète, efficace et accélérée", a-t-elle indiqué, ajoutant que les dirigeants du G20 saluent la réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes qui s'est tenue en octobre dans la capitale chinoise pour perpétuer l'esprit de la conférence de Pékin.

L'Afrique du Sud a pris la présidence tournante du G20 le 1er décembre 2024, devenant ainsi le premier pays africain à occuper ce poste. Les États-Unis devraient lui succéder le 1er décembre 2025.

Xinhua/VNA/CVN