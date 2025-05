Sport

Course "Fierté de la ville que j’aime" en juin

La course "Fierté de la ville que j’aime" s’inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, ainsi que du 100 e anniversaire de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin).

Avec l’accord du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la course à pied "Fierté de la ville que j’aime" - Coupe Agribank 2025 débutera officiellement le matin du dimanche 15 juin 2025, sur la rue piétonne Lê Lợi, dans le 1er arrondissement.

Elle est organisée par l’Association des journalistes du Vietnam, en collaboration avec l’Association desjournalistes de Hô Chi Minh-Ville, avec le soutien de la Banque d’agriculture et de développement rural (Agribank).

La course devrait attirer environ 6.000 participants, dont la plus grande délégation de journalistes jamais réunie à ce jour - estimée à plus de 1.000 athlètes : journalistes, reporters, rédacteurs et professionnels de la presse travaillant pour des agences de presse de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que pour des organes de presse nationaux et locaux ayant leur siège dans la ville. Des membres d’associations locales de journalistes, des étudiants en journalisme et en communication seront également de la partie.

Les distances prévues sont de 5 km, 10 km et 21 km pour la course à pied, ainsi que 3,5 km pour la marche. Le départ sera donné depuis l’avenue Lê Lợi, dans le 1er arrondissement, et l’arrivée se fera dans la zone de Thủ Thiêm (ville de Thủ Đức).

Les coureurs auront l’occasion de traverser les plus belles artères du centre de Hô Chi Minh-Ville, en passant par de nombreux lieux emblématiques tels que l’avenue Nguyên Huê, la colonne de drapeau Thu Ngu, la rue Tôn Duc Thang, le pont Ba Son et Thu Thiêm.

La valeur totale des prix s’élève à près de 400 millions de dôngs. En plus des récompenses principales, comme dans d’autres marathons, le comité d’organisation remettra également des prix spéciaux aux journalistes ayant obtenu les meilleurs résultats sur les différentes distances.

Par ailleurs, les organisateurs s’associent à l’Association de la photographie de Hô Chi Minh-Ville pour lancer un concours photo destiné aux photographes professionnels et amateurs, avec à la clé des prix pour les meilleures œuvres capturant les plus beaux moments des athlètes le long des parcours pittoresques du centre-ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN