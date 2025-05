Renforcement du développement des sports pour les handicapés vietnamiens

Recevant le président du Comité paralympique international, Andrew Parsons, son homologue vietnamien Huynh Vinh Ai a émis l’espoir que la visite de travail d’Andrew Parsons lui aidera à mieux comprendre les sports paralympiques vietnamiens pour soutenir le développement des sports pour les handicapés vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Partageant de la situation actuelle du sport pour les personnes handicapées au Vietnam, Huynh Vinh Ai, a déclaré que le pays comptait plus de 6 millions de personnes handicapées (soit 6,11% de la population du pays). Les activités sportives constituent un bon environnement pour elles à avoir une meilleure santé, la détermination, l’énergie et la confiance nécessaires pour s’intégrer dans la société et s’affirmer dans la vie.

Lors de la réunion, le responsable du Comité paralympique vietnamien a fait un certain nombre de propositions et de recommandations au président du Comité paralympique internationales, telles que : soutenir les installations et les équipements sportifs pour développer le sport communautaire ; le mouvement paralympique à travers des projets ; la participation des athlètes aux compétitions internationales en vue des Jeux paralympiques de 2028 aux États-Unis ; la formation professionnelle des médecins examinant les blessures...

De son côté, le président du Comité paralympique international, Andrew Parsons, a affirmé que dans les temps à venir, son Comité fera de son mieux pour aider les Vietnamiens handicapés à accéder au sport et à s'intégrer dans la communauté grâce à des activités sportives.

Photo : VNA/CVN

Le Comité paralympique du Vietnam, connu à l'origine sous le nom d'Association sportive vietnamienne pour les handicapés, a vu le jour en 1995. Au cours des 30 dernières années, le mouvement d'éducation physique et sportive pour les handicapés s'est fortement développé dans de nombreuses localités. Actuellement, chaque année, environ 1 300 athlètes participent à des tournois nationaux et plus de 25 000 personnes handicapées participent à des activités sportives.

Dans les sports de haut niveau, les athlètes handicapés vietnamiens ont remporté de nombreuses médailles aux Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est ; aux Jeux sportifs asiatiques et aux trois récents Jeux paralympiques.

Lors des 15e Jeux paralympiques qui se sont tenus à Rio de Janeiro - Brésil en 2016, la délégation vietnamienne a remporté une médaille d'or ; une d'argent, deux de bronze, classé 55e/162 pays et territoires, c'était le plus grand succès du ParaSports vietnamien à ce jour...

