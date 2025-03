Les coureurs locaux dominent le Marathon international de Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Huynh Anh Khôi a devancé le Japonais Yujiro Daidoji, arrivé deuxième en 2h34’19”, suivi de son compatriote Lê Tân Hi, troisième avec un temps de 2h34’24”.

Pham Thi Binh a réalisé sa meilleure performance et a remporté le titre pour la deuxième année consécutive, devant Lê Thi Hà et Nguyên Thi Trà Giang sur un parcours longeant la plage de Dà Nang par un temps frais.

Lê Thi Hà a terminé l'épreuve féminine en 3h02’37”, tandis que Nguyên Thi Trà Giang s'est classée troisième en 3h02’51”.

Dans l’épreuve du semi-marathon masculin, le Malaisien Govendarajoo Vima a pris la première place avec un temps de 1h12’28”, devant le Japonais Asakuma Kazumasa (1h12’35”) et le Malaisien All Balachandran Ruveshwaran, troisième (1h13’32”).

Chez les femmes, les Vietnamiennes Triêu Thi Binh et Doàn Thi Oanh ont terminé respectivement première et deuxième en 1h19’39” et 1h21’10”. La Thaïlandaise Wongsorn Ornanong a complété le podium avec un temps de 1h24’07”.

Sur la distance de 5 km, les Vietnamiens Nguyên Van et Ly Mui Sau ont remporté les courses masculine et féminine.

Pour cette 12ᵉ édition, plus de 7.000 coureurs venus de 72 pays et territoires s'étaient inscrits, établissant un nouveau record de participation.

Deux courses, "Ronny Dash" de 500 m et 1,5 km, avaient été organisées pour les enfants le 22 mars.

Les participants ont également collecté des fonds pour plusieurs associations caritatives venant en aide aux enfants défavorisés, aux personnes handicapées et aux enfants victimes de l'agent orange, notamment l'orphelinat Plum de Dà Nang, l'Association de Dà Nang pour les victimes de l'agent orange, ainsi que le Village de l'espoir de Dà Nang.

Le Marathon international de Dà Nang a été le premier marathon vietnamien certifié par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) et l'Association des marathons et courses de distance internationaux.

VNA/CVN