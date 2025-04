Découvrez Hanoï en courant avec le Marathon du Patrimoine Standard Chartered

Les participants auront l'opportunité de découvrir des itinéraires patrimoniaux uniques, traversant les paysages les plus emblématiques de la capitale vietnamienne, au cœur de sa saison la plus pittoresque.

La course proposera cinq distances pour répondre aux attentes de tous les participants : 42,195 km, 21,0975 km, 10 km, 5 km, ainsi qu'une catégorie spéciale pour les enfants de 6 à 10 ans, avec départ et arrivée au Palais des sports Quân Ngua.

Nguyên Tri, directeur général de DHA Vietnam, l'organisateur de la course, a souligné l'ambition de faire de cet événement un rendez-vous majeur, comparable aux marathons Standard Chartered de Kuala Lumpur, Singapour et Hong Kong, qui attirent des dizaines de milliers de participants. L'édition 2024 a déjà connu un succès retentissant, avec plus de 1.300 coureurs venus de plus de 50 pays, confirmant l'attrait de Hanoï comme destination de choix pour les passionnés de course à pied.

Le Marathon du Patrimoine Standard Chartered de Hanoï ne se limite pas à la compétition sportive. Il s'engage également dans des initiatives sociales et environnementales, notamment la campagne "Échangez vos vieilles chaussures contre des neuves". En 2024, plus de 300 paires de chaussures nettoyées et reconditionnées ont été offertes à des élèves de régions reculées.

Pour l'édition 2025, l'organisateur prévoit d'étendre cette initiative en commençant la collecte plus tôt, du 6 au 9 novembre, pendant la durée de la course, encourageant ainsi un plus grand nombre de coureurs à donner leurs vieilles chaussures.

VNA/CVN