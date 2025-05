Handisport : bilan, progrès et ambitions pour l’avenir

Photo : VNA/CVN

La période 1995-2007 a marqué le début du mouvement national d’éducation physique et sportive pour les personnes handicapées. La première compétition nationale, organisée dans la province de Quang Tri (Centre) en 1997, a attiré plus de 600 athlètes. Non seulement le mouvement national s’est développé, mais la position de l’handisport vietnamien sur la scène régionale s’est également progressivement affirmée à travers chaque compétition.

Survol historique

En 2001, le Vietnam a participé aux Jeux paralympiques d’Asie du Sud-Est avec 45 athlètes s’est classé 4e. Lors des 2es Jeux, organisés au Vietnam en 2003, il a amélioré sa performance et a atteint la 2es place au classement général, et a maintenu cette position lors de la 3e édition organisée à Manille (Philippines) en 2005.

Depuis lors, le mouvement d’éducation physique et sportive pour les personnes handicapées s’est fortement développé dans 45 sur 63 provinces et villes. Une trentaine de localités accueillent régulièrement des tournois nationaux.

Photo : VNA/CVN

La position de l’handisport vietnamien s’affirme de plus en plus sur la scène continentale. Aux 1ers Jeux paralympiques asiatiques organisés en 2010 à Guangzhou (Chine), le pays s’est classé 12e sur 43 nations avec trois médailles d’or, quatre d’argent et dix de bronze. Aux Jeux asiatiques de 2014 à Incheon (République de Corée), il s’est classé 10e sur 45 pays et territoires, avec neuf médailles d’or, sept d’argent et 13 de bronze.

Les sports paralympiques vietnamiens ont également fait leur entrée sur la scène mondiale. Les 15es Jeux paralympiques qui se sont tenus à Rio de Janeiro (Brésil) en 2016, ont vu la participation de 4.358 athlètes de 162 pays et territoires. La délégation vietnamienne a participé à trois des 23 épreuves, remportant une médaille d’or, une d’argent et deux de bronze, se classant ainsi 55e sur 162. Ce fut considéré comme le plus grand succès des sports paralympiques vietnamien après 20 ans de développement.

Photo : VNA/CVN

Selon Trân Duc Tho, secrétaire général et chef du bureau du Comité paralympique du Vietnam, la qualité de la mobilisation des personnes handicapées pour la pratique de l’entraînement physique et des sports s’améliore d’année en année. On observe une augmentation du nombre de clubs sportifs dédiés aux personnes handicapées, d’établissements privés, de centres de réadaptation et de centres d’éducation pour enfants en situation de handicap.

Le nombre de personnes handicapées pratiquant régulièrement dans les clubs sportifs dépasse 8.000. Le nombre total de participants aux entraînements réguliers dépasse 30.000.

Plus de 2.300 membres participent à des sports tels que la natation, le powerlifting, l’athlétisme, le judo pour les malvoyants, le tennis en fauteuil roulant, le tir à l’arc, le taekwondo, le yoga, la danse sportive, les sports électroniques, etc.

Photo : VNA/CVN

Les tournois sportifs nationaux attirent de plus en plus d’organisations et de clubs pour personnes handicapées. En moyenne, chaque année, ces compétitions voient la participation d’entre 1.200 et 1.300 athlètes et entraîneurs provenant de 33 à 35 provinces et villes.

Ambition affichée

L’handisport vietnamien ambitionne d’atteindre le niveau international d’ici 2030, marquant ainsi l’entrée dans une ère de développement national.

Au cours de la période 2024-2030, afin de promouvoir fortement le mouvement, le sport paralympique vietnamien souhaite que 70% des provinces et villes du pays se dotent de clubs sportifs pour les personnes handicapées et d’installations sportives accessibles. Le pays veut développer 15 disciplines : l’athlétisme, la natation, l’haltérophilie, les échecs, le tennis de table, le badminton, le judo pour les malvoyants, le taekwondo, le tir à l’arc, le tennis en fauteuil roulant, la danse sportive, le yoga, le football à cinq, l’e-sport, le pickleball, la boccia et le park golf, avec l’objectif d’attirer entre 35.000 et 40.000 participants.

Photo : VNA/CVN

Le système de championnats nationaux annuels sera étoffé avec des compétitions dans des sports tels que le badminton, le tennis de table, l’haltérophilie, l’athlétisme, la natation, les échecs et le pickleball, mobilisant plus de 1.300 athlètes.

L’handisport vise également à identifier et à cultiver un vivier de jeunes athlètes talentueux aux niveaux provincial et municipal. Simultanément, l’objectif est de maintenir un effectif de 55 à 60 athlètes (dont 10 à 15 jeunes espoirs) au sein des centres d’entraînement sportif nationaux et locaux, afin de les préparer à la participation à des compétitions internationales.

Aux niveaux régional, continental et mondial, le Vietnam se fixe les objectifs suivants : Top 4 aux 13es Jeux d’Asie du Sud-Est en Thaïlande, une médaille d’or aux Jeux asiatiques au Japon en 2026, et la qualification de sept à dix athlètes pour les Jeux paralympiques de Los Angeles (États-Unis) en 2028, dans trois disciplines clés : l’athlétisme, la natation et l’haltérophilie, avec des objectifs de médailles.

Lacunes à combler

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, l’handisport vietnamien doit d’abord reconnaître et combler certaines lacunes et limites existantes. Il est constaté que certaines villes et provinces n’ont pas encore pleinement intégré la compréhension des bienfaits significatifs que l’activité physique et le sport apportent aux personnes en situation de handicap, ni leur contribution essentielle à la cohésion sociale.

Photo : VNA/CVN

Dans les années à venir, l’handisport concentrera ses efforts sur une communication accrue et plus efficace auprès du grand public. L’objectif est de mieux faire connaître les avantages de l’exercice physique et du sport pour améliorer la santé globale des personnes handicapées et favoriser l’inclusion au sein de la communauté. En collaboration étroite avec le ministère de l’Éducation et de la Formation, les organisations sportives nationales, les fédérations et les associations concernées, des initiatives seront mises en place pour développer des mouvements, créer de nouveaux clubs et organiser des compétitions à différents niveaux.

Le développement du sport de haut niveau pour les personnes handicapées passera inévitablement par une identification et une sélection rigoureuse de jeunes athlètes prometteurs. Parallèlement, la mobilisation des ressources sociales et un soutien accru aux événements sportifs dédiés seront des facteurs clés pour garantir une intégration réussie et durable des athlètes handicapés au sein de la société.

