Le Vietnam et le Sénégal boostent leurs liens à l’occasion des 40 ans du Vovinam

Photo : CTV/CVN

Organisé par le Comité national sénégalais de Vovinam - Viêt Vo Dao, sous l’autorité de plusieurs organismes gouvernementaux, le tournoi se déroule jusqu’au 4 mai et attire des passionnés de Vovinam du monde entier.

Cette année, le tournoi a accueilli des participants de 11 pays africains membres de la Confédération africaine de vovinam - Viêt Vo Dao, ainsi que des représentants de plusieurs pays européens et du Vietnam.

La ministre sénégalaise de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a déclaré : "C’est une activité importante pour notre pays. Je suis particulièrement impressionnée par la délégation de vovinam - Viêt Vo Dao du Vietnam".

La ministre Khady Diène Gaye, née en 1985, a étudié le Vovinam à l’Université de Saint-Louis.

Lors de l’événement, le maître Trân Nguyên Dao, président du Conseil des maîtres de la Fédération mondiale de vovinam - Viêt Vo Dao, a déclaré : "Ce tournoi est véritablement significatif, rassemblant de nombreuses équipes de Vovinam du monde entier, notamment celles de France, de Belgique, du Sénégal, de Tunisie, du Burkina Faso, de Mauritanie et du Togo".

Photo : CTV/CVN

En plus de la compétition, la délégation vietnamienne a également présenté un spectacle de danse du lion et du dragon, promouvant ainsi ce sport au Sénégal et contribuant à faire connaître la culture vietnamienne à ses amis internationaux.

Pham Quang Long, chef de la délégation vietnamienne du vovinam et président de l’Institut scientifique pour la formation aux arts martiaux vietnamiens, a déclaré : "Le tournoi international d’arts martiaux au Sénégal est non seulement une occasion de célébrer l’essence des arts martiaux, mais aussi un symbole de l’amitié et des échanges culturels croissants entre le Vietnam et les pays africains".

VNS/VNA/CVN