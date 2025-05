Natation : nouveaux records et révélations en petit bassin

Le Championnat national de natation en petit bassin (25 m) 2025 a été le théâtre de performances exceptionnelles, marquées par une série de records. Portée par la nouvelle génération, cette compétition a confirmé l’essor spectaculaire de ce sport et révélé des talents prometteurs pour l’avenir.

Photo : CTV/CVN

Trois mois après le tournoi national de natation et de plongeon 2024, organisé en décembre à Tây Ninh (Sud), les jeunes nageurs du Championnat national de natation en petit bassin (25m) 2025 ont entamé un nouveau cycle d’évaluation technique, essentiel pour mesurer leur progression, accumuler de l’expérience et peut-être intégrer l’équipe nationale.

De belles surprises

Pendant six jours de compétitions acharnées, les jeunes nageurs ont offert des performances de très haut niveau.

L’équipe de Hô Chi Minh-Ville a dominé le tableau des médailles avec 17 médailles d’or, 15 d’argent et neuf de bronze. Parmi ses figures de proue, Nguyên Diêp Phuong Trâm et Luong Jeremie Loic Nino se sont illustrés en battant chacun un record national. Phuong Trâm a décroché dix médailles d’or, tandis que Luong Jeremie Loic Nino en a remportées sept.

Les performances impressionnantes ne se sont pas limitées à Hô Chi Minh-Ville. L’équipe de l’Armée, deuxième au classement avec 11 médailles d’or, 16 d’argent et neuf de bronze, a vu briller Nguyên Thuy Hiên, âgée de seulement 16 ans. Elle a raflé six médailles d’or et battu cinq records nationaux, confirmant ainsi son immense potentiel.

Avant le début du championnat, les experts estimaient que cette période de l’année ne favoriserait pas les performances. Pourtant, la série de records établis a déjoué tous les pronostics.

Photo : CTV/CVN

Parmi les moments marquants, l’équipe masculine de Hô Chi Minh-Ville a établi un nouveau record national au relais 4 x 50 m quatre nages, battant l’ancien record de 2009 avec un temps de 1 minute 40 secondes 45. L’équipe féminine a également brillé en pulvérisant de trois secondes le record national du relais 4 x 50 m quatre nages, avec un chrono de 1 minute 54 secondes 27.

“Chaque journée de compétition a vu l’établissement d’un nouveau record national. Les jeunes nageurs ont montré une qualité technique remarquable et offert des duels passionnants. Cela a permis aux entraîneurs de repérer les talents à fort potentiel pour les préparer aux grandes échéances internationales”, a déclaré Lê Thanh Huyên, responsable de la natation au sein de l’Autorité du sport du Vietnam.

Une jeunesse prometteuse

Sous l’œil attentif des entraîneurs nationaux et de l’expert brésilien Gustavo, les jeunes nageurs ont été évalués sur leurs performances techniques et leur comportement en compétition.

Si les piliers de l’équipe nationale, tels que Phuong Trâm, Huy Hoàng ou Luong Jeremie Loic Nino, restent des références, l’accent est désormais mis sur les talents âgés de 15 à 18 ans, en vue des Jeux olympiques et des compétitions continentales comme les Jeux asiatiques ou les Jeux d’Asie du Sud-Est. Cette édition du championnat a ainsi révélé plusieurs espoirs.

Parmi eux, Trân Van Nguyên Quôc, 17 ans, a marqué les esprits en battant des nageurs chevronnés comme Huy Hoàng pour s’imposer au 200 m nage libre. En remportant également l’or au 50 m nage libre, il a effacé un record national datant de 2017 détenu par Quy Phuoc. Sur le 100 m nage libre, il a décroché une médaille d’argent derrière Luong Jeremie, signant la meilleure performance de sa jeune carrière.

Autre révélation : Nguyên Thuy Hiên, 16 ans, qui a décroché six médailles d’or et battu cinq records nationaux. Ses performances impressionnantes ouvrent la voie à un avenir prometteur sous l’encadrement du staff national.

Selon Lê Thanh Huyên, la nouvelle génération a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec ses aînés, voire les surpasser. Ceci confirme l’importance du travail de formation mené dans les différentes régions. Ces jeunes talents seront essentiels pour construire un avenir solide à la natation vietnamienne.

Le Championnat national en petit bassin, premier événement de niveau national de l’année, a joué un rôle clé dans la détection des futurs membres de l’équipe nationale. Bien que les compétitions en bassin olympique (50 m) demeurent la référence pour évaluer pleinement le potentiel des nageurs, les performances de cette édition ont permis de révéler des talents comme Nguyên Quôc, Thuy Hiên ou Quang Thuân.

Avec cette relève prometteuse, la natation vietnamienne semble bien armée pour viser de nouveaux sommets sur la scène internationale.

Phuong Nga/CVN