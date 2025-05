Les boxeurs juniors remportent quatre médailles de bronze asiatiques

Le Vietnam a remporté quatre médailles de bronze aux Championnats d’Asie de boxe U15 et U17 2025, qui se sont terminés le 30 avril en Jordanie.

>> Boxe : encore vainqueur de Fury, Usyk reste le patron des lourds

>> Un boxeur vietnamien décroche son ticket pour le ONE Championship

>> Deux Vietnamiennes vont en quart aux Championnats du monde IBA

Photo : vietnamplus/CVN

Les médaillés étaient Nguyên Trong Tiên, Vo Lan Anh, Luu Thi Ngoc Hà et Hua Nguyên Anh Thi, tous se sont inclinés en demi-finale dans leur catégorie.

"Nos boxeurs ont fait de leur mieux et ont démontré leur potentiel lors du tournoi. Nous avons apprécié leur présence en demi-finale, qui a été un résultat remarquable", a déclaré Dàm Công Diên, responsable de l’équipe.

Les premiers Championnats d’Asie de boxe U-15 et U-17, organisés à Amman, ont réuni plus de 400 jeunes athlètes de 18 pays, hommes et femmes confondus, témoignant de l’inclusivité croissante de la boxe dans la région.

La prochaine compétition des athlètes vietnamiens aura lieu aux Championnats d’Asie de boxe U-22 du 10 au 24 mai au Sri Lanka.

VNA/CVN