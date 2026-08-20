Coupe Hyundai de l’ASEAN : le Vietnam file en finale, les supporters exultent

Après la victoire convaincante du Vietnam (2-0) lors du match aller en Malaisie, les supporters ont convergé vers le centre de Hô Chi Minh-Ville, se rassemblant autour d’écrans LED géants pour suivre la rencontre décisive disputée au stade national de My Dinh.

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Photo : VNA/CVN

Une vague de liesse a déferlé sur la rue piétonne Nguyên Huê mercredi 19 août alors que des milliers de fans assistaient à la victoire du Vietnam sur la Malaisie (2-0) lors du match retour des demi-finales de l’ASEAN Hyundai Cup 2026, scellant ainsi un succès 4-0 sur l’ensemble des deux rencontres et une qualification pour la finale.

Après la victoire convaincante du Vietnam (2-0) lors du match aller en Malaisie, les supporters ont convergé vers le centre de Hô Chi Minh-Ville, se rassemblant autour d’écrans LED géants pour suivre la rencontre décisive disputée au stade national de My Dinh.

Une marée de drapeaux, de maillots et de banderoles rouges a envahi la rue Nguyên Huê ; familles, jeunes supporters et fans de longue date partageaient l’excitation de cette nouvelle étape majeure vers le titre.

Photos : VNA/CVN

Au coup d’envoi, l’atmosphère à Nguyên Huê s’est rapidement tendue. Le Vietnam a dominé la possession et s’est créé plusieurs occasions au cours d’une première mi-temps sans but, avant que Nguyên Xuân Son ne débloque la situation à la 62e minute.

Une frappe déviée de Tiên Anh a atterri idéalement dans les pieds de Xuân Son, qui a conclu sans trembler à bout portant pour donner l’avantage au Vietnam.

La Malaisie a réagi en se portant vers l’avant, mais le Vietnam a tenu bon tout en restant dangereux en contre-attaque.

Photos : VNA/CVN

Xuân Son a ensuite porté l’estocade en fin de match : il a accéléré pour devancer un défenseur malaisien avant de marquer, signant ainsi un doublé et anéantissant tout espoir de retour adverse.

Au coup de sifflet final, une véritable liesse s’est emparée de la rue Nguyên Huê. Les supporters agitaient des drapeaux nationaux, scandaient des slogans et s’étreignaient, tandis que les visiteurs étrangers se joignaient aux célébrations alors que le Vietnam décrochait sa place pour la finale du tournoi.

Ce résultat a également confirmé le statut de Xuân Son comme l’homme du match, grâce à sa performance marquée par deux buts au Stade national de My Dinh.

Le Vietnam affrontera la Thaïlande en finale, cette dernière s’étant imposée face à Singapour sur le score cumulé de 4-3.

VNA/CVN