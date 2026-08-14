Beach-volley : 16 équipes internationales s’affrontent à Lâm Dông

Ce tournoi s’inscrit dans le cadre du Festival sportif 2026, organisé conjointement par l’Association sportive de la Police populaire du Vietnam, relevant du ministère de la Police, le Comité populaire de la province et NovaGroup.

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Photo : VNA/CVN

Le tournoi international de beach-volley féminin 2026 a débuté le 14 août au complexe touristique NovaWorld Phan Thiêt, dans le quartier de Tiên Thành, province de Lâm Dông, réunissant 16 équipes venues de sept pays.

Ce tournoi s’inscrit dans le cadre du Festival sportif 2026, organisé conjointement par l’Association sportive de la Sécurité publique populaire du Vietnam, relevant du ministère de la Sécurité publique, le Comité populaire de la province et NovaGroup.

Des équipes du Vietnam, de Thaïlande, de Singapour, d’Indonésie, de Malaisie, d’Australie et du Japon participent à l’événement. Le Vietnam a engagé huit équipes, dont trois sélections nationales et cinq équipes représentant les provinces et villes de Khanh Hoa, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Cân Tho et An Giang.

Les équipes sont réparties en quatre groupes pour une phase de poules. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, suivis des demi-finales et de la finale. La compétition se déroule selon les règles du beach-volley 2x2 de la Fédération internationale de volley-ball.

Selon les organisateurs, cet événement offre aux équipes vietnamiennes et internationales une occasion précieuse d’acquérir de l’expérience en compétition et de se préparer aux prochaines échéances régionales. Il promet également des matchs disputés, grâce à la présence d’équipes de haut niveau venues d’Asie et d’ailleurs.

Ce tournoi constitue l’un des temps forts du Festival sportif 2026 à Lam Dong. Il contribue à promouvoir la province comme destination pour l’organisation de grands événements sportifs nationaux et internationaux, tout en favorisant le développement du tourisme balnéaire lié au sport.

La journée d’ouverture a été marquée par un affrontement passionnant entre la Thaïlande et Singapour, qui a attiré touristes et amateurs de beach-volley à NovaWorld Phan Thiêt. Le tournoi se poursuit jusqu’au 16 août, avec des prix décernés aux quatre meilleures équipes.

VNA/CVN