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ASEAN Cup 2026 : le Vietnam en demi-finales et en quête de doublé

Champion en titre, le Vietnam a validé sa qualification pour les demi-finales de l’ASEAN Cup 2026. L’équipe nourrit désormais l’ambition de réaliser un doublé historique et d’inscrire son nom un peu plus dans la légende du football régional.

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Photo : VNA/CVN

Le Onze vietnamien nourrit l’ambition de devenir la première équipe de l’histoire du tournoi à conserver son titre à l’ASEAN Cup 2026. Après sa victoire convaincante 3-0 contre l’Indonésie, le 4 août, au stade Pakansari de Bogor, il avait repris en main son destin dans la course à la qualification pour les demi-finales.

Les hommes de l’entraîneur sud-coréen Kim Sang Sik n’avaient besoin que d’un match nul pour valider leur billet. En cas de succès, les champions en titre étaient assurés de terminer la phase de groupes en tête.

Face à un adversaire déjà éliminé, Kim Sang Sik a aligné une équipe proche de son onze type. À l’exception du gardien Lê Giang, il a fait confiance à une formation composée de nombreux joueurs locaux de qualité.

La mobilité de Hoàng Duc, Thành Long et Dinh Bac a permis au Vietnam de bien maîtriser le jeu face au Cambodge. Mais, comme lors de la rencontre contre Singapour, les “Étoiles d’or” ont longtemps peiné à trouver des espaces devant le but adverse.

Dans une rencontre verrouillée, Dinh Bac a endossé le rôle de héros en ouvrant le score dès la 18e minute, au terme d’un slalom solitaire à travers la défense cambodgienne. Malgré cette ouverture du score, le Vietnam a continué de souffrir face à un bloc cambodgien très regroupé.

Au retour des vestiaires, Kim Sang Sik a tenté de relancer son animation offensive avec plusieurs changements, notamment les entrées de Xuân Son et Tài Lôc. Sans réel effet toutefois. Pire encore pour les Vietnamiens, Bento a égalisé à la 71e minute pour le Cambodge, ramenant les deux équipes à 1-1.

Ce scénario faisait planer la menace d’une perte de la première place du groupe si, dans l’autre match disputé au même moment entre Singapour et l’Indonésie, un vainqueur se dessinait. Kim Sang Sik a alors demandé à ses joueurs de pousser jusqu’au bout.

La délivrance est finalement arrivée à la 84e minute. Sur une tentative de Xuân Son, Im Vakhim a tenté d’intervenir, mais a involontairement dévié le ballon dans ses propres filets, offrant au Vietnam l’avantage 2-1.

Photo : VNA/CVN

Le succès vietnamien a été définitivement scellé à la 89e minute grâce à une nouvelle inspiration de Dinh Bac, auteur du but du 3-1. L’attaquant du club Police de Hanoï a sauvé les siens avec un doublé et s’est provisoirement hissé en tête du classement des buteurs de l’ASEAN Cup 2026 avec cinq réalisations.

Douze victoires consécutives

Cette victoire 3-1 contre le Cambodge permet au Vietnam d’enchaîner un 12e succès consécutif face à cet adversaire, avec un bilan parfait de 100% de victoires.

Pourtant, la manière n’a pas vraiment convaincu. De nombreux supporters ont estimé que la sélection vietnamienne avait manqué de réussite pour son retour au stade My Dinh. Mais il faut aussi regarder la réalité en face : le problème ne vient pas du stade, et Kim Sang Sik devra tirer les enseignements de cette prestation.

Car une réalité s’impose : dans cette ASEAN Cup 2026, le jeu vietnamien montre ses limites face à des adversaires bien organisés défensivement. Les attaques sur les côtés et les longs ballons aériens apparaissent trop prévisibles, voire stéréotypés.

Les champions en titre manquent surtout de solutions plus directes en attaque, capables d’exploiter les déplacements intelligents de leurs avant-centres. C’était déjà l’une des explications du nul 0-0 concédé contre Singapour.

Si le Vietnam possède, sur le papier, l’attaque la plus prolifique du tournoi, les faits montrent également un manque d’efficacité récurrent devant le but. À l’exception de l’impressionnante réussite affichée contre l’Indonésie, les attaquants vietnamiens ont gaspillé un grand nombre d’occasions dans les autres rencontres.

En défense également, tout est loin d’être rassurant. Face à une équipe modeste comme le Cambodge, les défenseurs centraux vietnamiens ont multiplié les erreurs. Avec davantage de justesse dans le dernier geste, les attaquants cambodgiens auraient sans doute pu marquer plus d’un but.

En clair, même si le Vietnam s’est qualifié pour les demi-finales en tête du groupe A (dix points en quatre matchs, avec trois victoires et un nul), son bilan d’ensemble reste encore peu convaincant. En phase à élimination directe, le niveau d’exigence montera d’un cran et la moindre erreur pourrait coûter très cher.

Après le match nul contre Singapour, le Vietnam avait montré un visage flamboyant face à l’Indonésie. Reste à espérer que ce large succès, terni malgré tout par plusieurs approximations contre le Cambodge, servira d’électrochoc à Kim Sang Sik et à ses joueurs, afin que le sélectionneur sud-coréen corrige les failles de son équipe avant les matchs décisifs.

Phuong Nga/CVN