Vietnam-Chine : le basketball rapproche les jeunes des zones frontalières

Le tournoi de basketball pour adolescents Vietnam - Chine 2026 s’est tenu à Pingxiang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine, offrant aux jeunes des deux pays de la zone frontalière un espace de pratique sportive et d’échanges culturels.

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Cette activité vise à enrichir la vie socioculturelle et sportive des jeunes des zones frontalières, tout en renforçant la compréhension mutuelle et l’amitié entre les nouvelles générations vietnamienne et chinoise. Au-delà de la compétition technique, tactique et physique, les matchs ont permis aux jeunes joueurs de se rencontrer, de partager leurs expériences et de resserrer leurs liens. Sur le terrain, les athlètes ont fait preuve de détermination et manifesté l’enthousiasme propre à la jeunesse.

L'édition de cette année a réuni 80 équipes totalisant plus de 800 athlètes âgés de six à seize ans. Parmi les participants figuraient huit équipes vietnamiennes issues de localités telles que Hanoï et Lang Son, ainsi que 72 formations chinoises provenant de 11 localités, dont Nanning et Chongzuo.

Le chef des arbitres, Zheng Yi, a souligné que ce tournoi permettait aux jeunes sportifs de perfectionner leurs compétences tout en favorisant les échanges culturels entre les deux pays.

Porte d’entrée internationale vers l’ASEAN, Pingxiang joue un rôle important dans les échanges entre les peuples et la coopération sportive entre le Vietnam et la Chine. Depuis le début de 2026, la ville a multiplié les initiatives, notamment avec l’organisation de matchs de football amicaux et d’un tournoi de basketball.

Les activités sportives favorisant les échanges entre les jeunes Vietnamiens et Chinois constituent un trait d’union de plus en plus efficace entre les peuples des deux pays. À travers des disciplines comme le football et le basketball, les jeunes peuvent non seulement améliorer leur condition physique et échanger leurs expériences, mais aussi nouer des amitiés et renforcer l’esprit de solidarité, contribuant ainsi à consolider les fondements sociaux de l’amitié Vietnam - Chine.

VNA/CVN