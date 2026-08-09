ASEAN Cup 2026 : la presse sud-coréenne saluent la série de 22 matchs sans défaite du Vietnam

L’équipe nationale vietnamienne, dirigée par l’entraîneur Kim Sang-sik, suscite l’attention et les éloges des médias sud-coréens après avoir porté à 22 matchs sa série d’invincibilité, se qualifiant ainsi pour les demi-finales de l’ASEAN Cup 2026.

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Selon le correspondant de la VNA à Séoul, la presse sud-coréenne, dont l’agence Yonhap, a rapporté le 9 août que, lors de la dernière journée du groupe A, disputée le 7 août au stade national de My Dinh à Hanoï, le Vietnam avait battu le Cambodge 3-1. Ce résultat lui a permis de terminer en tête de la poule A avec 10 points, après trois victoires et un match nul, devant Singapour avec 8 points.

Photo : VNA/CVN

À noter que cette victoire contre le Cambodge a porté à 22 matchs la série d’invincibilité du Vietnam dans les rencontres internationales, avec 19 victoires et trois matchs nuls. Cette performance consolide le record national du nombre de matchs consécutifs sans défaite, dépassant largement la précédente marque de 18 matchs.

La presse sud-coréenne accorde une attention particulière aux performances du Vietnam sous la direction de Kim Sang-sik, estimant que cette régularité témoigne des progrès réalisés et de la compétitivité croissante du football vietnamien en Asie du Sud-Est. Le Vietnam figure désormais parmi les principaux prétendants au titre de l’ASEAN Cup 2026.

Le Vietnam est le tenant du titre après son sacre en 2024 et ambitionne de conserver son trophée, tout en décrochant son quatrième titre dans l’histoire de la compétition. En demi-finales, il affrontera la Malaisie.

Selon le règlement de la compétition, les demi-finales et la finale se disputent en matchs aller-retour. Le Vietnam se déplacera en Malaisie pour la manche aller, le 16 août, avant de recevoir son adversaire pour le match retour, le 19 août. En cas de qualification face à la Malaisie, le Vietnam affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre la Thaïlande et Singapour pour le titre de l’ASEAN Cup 2026.

VNA/CVN