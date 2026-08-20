ASEAN Cup 2026 : la presse régionale salue la qualification du Vietnam en finale après sa victoire contre la Malaisie

Le tournant du match est intervenu à la 59 e minute, lorsque l’entraîneur Kim Sang Sik a décidé de faire entrer l’attaquant Nguyên Xuân Son. Trois minutes seulement après son entrée, l’attaquant a trouvé le chemin des filets, déclenchant la joie des supporters vietnamiens. Il a ensuite inscrit un deuxième but pour assurer la victoire de son équipe.

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Photo : VNA/CVN

Le quotidien The Straits Times, citant l’entraîneur Kim Sang Sik après la rencontre, a relevé que le Vietnam avait livré une meilleure prestation qu’au match aller. "Après le premier match, nous avons tenu une réunion et, grâce à cela, nous avons mieux joué", a expliqué le technicien, soulignant également les difficultés liées à la récupération, les joueurs n’ayant bénéficié que d’une journée de repos. Le journal rappelle que le Vietnam retrouvera la Thaïlande en finale de l’ASEAN Cup 2026, comme lors de la finale de 2024.

Photo : Capture d'écran/CVN

L’agence de presse malaisienne Bernama a, pour sa part, annoncé la fin du parcours de la Malaisie dans la compétition. Selon elle, les Malaisiens avaient abordé cette rencontre avec la détermination de s’imposer largement afin de relancer leurs chances d’accéder à la finale et avaient tenté d’afficher davantage d’agressivité dès le début. Mais l’organisation défensive de la sélection vietnamienne leur a compliqué la tâche et empêché les joueurs dirigés par l’entraîneur intérimaire Tan Cheng Hoe de trouver la faille.

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Après le match, le sélectionneur Kim Sang Sik a tenu à remercier ses joueurs et les supporters. "Je voudrais tout d’abord remercier les joueurs pour cette victoire. Je remercie également sincèrement les supporters venus au stade pour soutenir pleinement l’équipe du Vietnam", a-t-il déclaré.

Cette qualification offre au technicien sud-coréen une nouvelle occasion de retrouver la Thaïlande en finale, deux ans après leur précédente confrontation. Kim Sang Sik a indiqué suivre attentivement la préparation de son équipe, notamment en matière de récupération, alors que le Vietnam ne disposera que de deux jours de repos avant la première manche de la finale.

De son côté, l’attaquant Nguyên Xuân Son a affirmé vouloir contribuer à la défense du titre en inscrivant des buts lors des deux matches face à la Thaïlande. "Toute l’équipe veut gagner et, personnellement, je veux marquer pour aider le Vietnam à conserver son titre", a-t-il déclaré, assurant qu’il se préparerait au mieux physiquement afin de donner le maximum lors de chaque rencontre.

VNA/CVN