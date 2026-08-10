Le Festival international des arts martiaux 2026 s’achève à Hanoï

Le Festival international des arts martiaux de Hanoï 2026 s’est achevé le 9 août après trois jours d’activités, réunissant près de 2.000 maîtres, pratiquants, entraîneurs, sportifs et artistes de 66 délégations vietnamiennes et internationales.

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Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le directeur du Service municipal de la culture et des sports, Pham Tuân Long, a souligné que le festival n’avait pas seulement marqué le public par ses démonstrations et compétitions, mais avait également constitué un espace de rencontre et de rapprochement entre les écoles, disciplines et organisations d’arts martiaux du Vietnam et de l’étranger.

Le festival a permis aux maîtres, entraîneurs et sportifs d’échanger sur leurs pratiques, de partager leurs expériences, d’approfondir leur compréhension mutuelle et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. Selon Pham Tuân Long, l’événement a ainsi contribué à créer un lien entre le patrimoine et la vie contemporaine, ainsi qu’entre l’identité nationale et l’ouverture internationale.

Organisé du 7 au 9 août à la Cité impériale de Thang Long, le festival constitue une initiative de Hanoï visant à concrétiser la Résolution N°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne. Il vise également à valoriser les arts martiaux traditionnels tout en favorisant les échanges culturels et sportifs internationaux.

Durant les trois jours du festival, 59 délégations vietnamiennes et sept délégations internationales ont participé aux différentes activités. Le programme comprenait notamment des démonstrations d’arts martiaux traditionnels et modernes, des compétitions amicales ainsi qu’une exposition consacrée aux tenues, armes et objets liés à l’histoire des arts martiaux. Des activités d’expérience culturelle organisées sur plusieurs sites de la capitale ont également attiré habitants et visiteurs.

Le festival a accueilli environ 15.000 spectateurs sur place, tandis que plus de 100.000 personnes l’ont suivi à travers les chaînes de télévision et les plateformes numériques. Quatre compétitions organisées en marge de l’événement - jiu-jitsu, lion-dragon, taekwondo et Vovinam de Hanoï - ont réuni quelque 1.200 sportifs et attiré plusieurs milliers de spectateurs.

À l’issue de cette première édition, le comité d’organisation prévoit de poursuivre l’amélioration du modèle du festival, d’en élargir progressivement l’envergure et d’en renforcer la qualité, afin d’en faire à terme un événement culturel et sportif emblématique de la capitale.

VNA/CVN