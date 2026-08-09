Sepak takraw : le Vietnam championne du monde de double féminin

Le Vietnam a remporté une médaille d’or historique dans l’épreuve de double féminin de la King’s Cup 2026 - le Championnat du monde de sepak takraw 2026 — qui se déroule actuellement en Thaïlande.

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Nguyên Thi Thu Trang et Nguyên Thi Khanh Ly ont éclipsé le Myanmar, favori pour le titre, lors de la finale disputée au Convention Hall du Fashion Island Terminal 21, à Bangkok.

Photo : VNA/C VN

La paire vietnamienne a facilement remporté le premier set 15-7 et a confirmé son excellente forme dans le deuxième en s’imposant 15-12.

C’était la première fois que des joueuses vietnamiennes montaient sur la plus haute marche du podium dans cette catégorie.

L’équipe vietnamienne a également remporté l’argent dans l’épreuve féminine de "quadrant" et le bronze dans l’épreuve masculine de regu (équipe de trois).

"Bien que nous n’ayons pas pu décrocher une deuxième médaille d’or, une médaille d’or et une d’argent lors de cette quatrième journée du tournoi constituent un bon résultat pour l’équipe féminine et une journée mémorable pour le Vietnam", a déclaré l’entraîneuse Trân Thi Vui. "Les joueuses étaient confiantes et ont réalisé une belle performance. Nous allons désormais nous concentrer sur l’épreuve par équipe de regu avec l’espoir d’obtenir le meilleur résultat possible".

Le Championnat du monde de sepak takraw 2026 comprend six épreuves, tant pour les disciplines masculines que féminines, conçues pour mettre en valeur des compétences variées ainsi que l’esprit d’équipe.

Le tournoi, qui se déroulera jusqu’au 11 août, réunit les meilleures équipes d’Asie ; celles-ci s’affronteront ensuite lors des 20es Jeux asiatiques, prévus en septembre au Japon.

VNA/CVN