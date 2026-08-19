ASEAN Cup 2026 : le Vietnam bat la Malaisie 2-0 et se qualifie pour la finale

L’équipe nationale vietnamienne de football s’est qualifiée pour la finale de l’ASEAN Cup 2026 en battant la Malaisie 2-0 mardi soir au stade national de My Dinh, à Hanoï. Les hommes de Kim Sang Sik se qualifient ainsi avec un score cumulé de 4-0 sur l’ensemble des deux manches et affronteront la Thaïlande pour le titre régional.

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Dès le coup d’envoi, les Vietnamiens ont affiché leurs intentions offensives. Dès la première minute, Phan Tuân Tai s’est procuré une première occasion, mais sa frappe a manqué le cadre. Dominante dans la possession du ballon et dans les initiatives offensives, la sélection vietnamienne a rapidement pris le contrôle du jeu.

Photo : VNA/CVN

La pression exercée sur la défense malaisienne s’est accentuée au fil des minutes. À la 23e minute, Nguyên Dinh Bac a tenté une belle frappe enroulée qui semblait prendre le chemin des filets, mais le gardien Azri s’est illustré par une intervention décisive. Malgré de nombreuses offensives et une nette domination territoriale, les Vietnamiens n’ont pas réussi à trouver l’ouverture avant la pause.

Au cours de la première période, les joueurs de Kim Sang Sik ont tenté quatorze frappes sans parvenir à tromper la vigilance du portier malaisien. Solide défensivement, la Malaisie a résisté aux assauts répétés des locaux et conservé sa cage inviolée jusqu’à la mi-temps.

Le tournant de la rencontre est intervenu après l’heure de jeu. À la 59e minute, l’entraîneur sud-coréen a lancé Nguyên Xuân Son sur la pelouse dans l’espoir de débloquer la situation. Son choix s’est révélé payant presque immédiatement.

Trois minutes seulement après son entrée en jeu, l’attaquant vietnamien a ouvert le score. Profitant d’un ballon repoussé par le gardien malaisien après une frappe de Truong Tiên Anh dans la surface, Nguyên Xuân Son a suivi l’action et repris victorieusement le ballon pour donner l’avantage au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Portés par ce but, les joueurs vietnamiens ont accentué leur domination et multiplié les offensives. La défense malaisienne a été constamment mise sous pression, tandis que les visiteurs peinaient à se montrer dangereux djuans le camp adverse.

À la 89e minute, Nguyên Xuân Son a définitivement scellé le sort du match. Bien servi de la tête par Nguyên Dinh Bac, il s’est infiltré dans la surface avant de conclure d’une frappe à angle fermé, signant ainsi un doublé et portant le score à 2-0.

Cette victoire permet au Vietnam de remporter la demi-finale sur le score cumulé de 4-0 à l’issue des deux manches. La sélection vietnamienne se qualifie ainsi pour la finale de l’ASEAN Cup 2026, où elle affrontera la Thaïlande dans une confrontation très attendue pour le titre régional.

La finale aller se déroulera le 22 août en Thaïlande, tandis que le match retour aura lieu le 26 août au stade national de My Dinh, à Hanoï.

VNA/CVN