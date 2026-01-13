Le Vietnam en tête de série du tirage au sort de la Coupe Hyundai de l’ASEAN 2026

Le tirage au sort officiel de la Coupe Hyundai de l’ASEAN 2026 aura lieu le 15 janvier à Jakarta, en Indonésie, à l’occasion du 30 e anniversaire de la création du championnat régional.

Photo : TN/CVN

Championne en titre, l’équipe nationale vietnamienne sera l’une des deux têtes de série du groupe 1. L’autre tête de série sera probablement la Thaïlande, finaliste de la Coupe de l’ASEAN 2024.

Onze nations d’Asie du Sud-Est participeront à cette compétition bisannuelle. Le Brunei et le Timor-Leste s’affronteront en barrage aller-retour en juin pour déterminer qui accédera à la phase de groupes, qui réunira dix équipes.

Les Guerriers de l’étoile d’or ont vaincu la Thaïlande, sept fois championne, en finale du Championnat de l’ASEAN 2024 et chercheront à ajouter un quatrième titre au palmarès du pays lorsque la phase de groupes du tournoi débutera en juillet.

Les matchs de la phase de groupes se dérouleront du 24 juillet au 8 août, selon un format aller-retour, chaque équipe disputant deux rencontres à domicile et deux à l’extérieur. Le lieu de chaque match dépendra du tirage au sort.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe de cinq nations s’affronteront dans un format à élimination directe, en matchs aller-retour, à partir du 15 août, la finale se jouant en deux manches les 22 et 26 août.

La Coupe Hyundai 2026 sera la 16e édition du Championnat de l’ASEAN, lancé à Singapour en 1996. La première édition a été remportée par la Thaïlande et ce championnat est considéré comme le fleuron du football de l’ASEAN.

Le calendrier de la Coupe Hyundai de l’ASEAN de cette année a été considérablement modifié par rapport aux éditions précédentes. Au lieu de se dérouler à la fin des années paires, l’édition 2026 aura lieu en milieu d’année, du 24 juillet au 26 août.

Ce calendrier coïncide avec la trêve estivale de la plupart des grands championnats de football internationaux, ce qui offre de fortes chances aux stars indonésiennes, thaïlandaises et d’autres pays évoluant en Europe et au Japon de représenter leur équipe nationale lors de cette compétition.

VNA/CVN