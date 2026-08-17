Beach-volley : le Vietnam sacré champion du tournoi international féminin 2026

Le Tournoi international de beach-volley féminin 2026 a réuni 16 équipes de sept pays : Vietnam, Thaïlande, Singapour, Indonésie, Malaisie, Australie et Japon à Lâm Dông. Réparties en quatre poules, elles ont disputé un championnat à tour de rôle, les deux premières de chaque groupe accédant aux quarts de finale, puis aux demi-finales et à la finale.

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Photo : VNA/CVN

La finale, très disputée, a opposé Vietnam 1 à Thaïlande 1. Portées par les encouragements des spectateurs et des visiteurs, les joueuses vietnamiennes se sont imposées pour décrocher le titre de championnes de l’édition 2026.

Lors du match pour la troisième place, le Japon a battu Vietnam 2. Outre les prix attribués aux quatre premières équipes, le comité d’organisation a également décerné des distinctions individuelles, notamment au meilleur corps arbitral, à la meilleure joueuse et à la "Miss" du tournoi.

Selon les organisateurs, cette compétition a offert aux équipes vietnamiennes et étrangères une occasion de se mesurer les unes aux autres et d’enrichir leur expérience en préparation des prochains Jeux asiatiques. La présence de nombreuses équipes internationales a contribué à relever le niveau technique et à intensifier la concurrence. Par ailleurs, les conditions météorologiques idéales et propices à la pratique du beach-volley ont également favorisé la motivation des athlètes.

Le tournoi a réuni 16 équipes de sept pays : Vietnam, Thaïlande, Singapour, Indonésie, Malaisie, Australie et Japon. Réparties en quatre poules, elles ont disputé un championnat à tour de rôle, les deux premières de chaque groupe accédant aux quarts de finale, puis aux demi-finales et à la finale. La compétition s’est déroulée selon le format 2x2 des règles de la Fédération internationale de volleyball.

Point fort du Sports Festival 2026 à Lâm Dông, le tournoi contribue à renforcer la capacité de la province à accueillir des événements sportifs et culturels d’envergure, tout en promouvant le tourisme balnéaire associé aux activités sportives et l’image des plages vietnamiennes à l’international.

VNA/CVN