Les arts martiaux de Binh Dinh, un patrimoine vivant en quête de reconnaissance mondiale

Le Vietnam accélère les démarches pour faire inscrire les arts martiaux traditionnels de Binh Dinh au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Au-delà de cette reconnaissance internationale, les autorités misent sur la transmission et la valorisation durable de cet héritage culturel.

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Photo : Vietnam+/CVN

La province de Gia Lai poursuit la finalisation du dossier de candidature des arts martiaux traditionnels de Binh Dinh en vue de leur inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Parallèlement, les autorités mettent en œuvre une série de mesures destinées à assurer la préservation et la transmission durable de cet héritage.

Selon Nguyên Thi Thanh Lich, vice-présidente du Comité populaire provincial, les arts martiaux traditionnels de Binh Dinh occupent une place singulière dans l'histoire des arts martiaux vietnamiens. De nombreux enchaînements techniques et styles de combat emblématiques du pays sont nés dans cette région, contribuant à la richesse historique, culturelle et artistique du patrimoine national.

Le dossier de candidature a été préparé sur la base de solides arguments scientifiques et de nombreuses données de terrain. Après sa mise en conformité avec les exigences de l’UNESCO, le Vietnam prévoit de le présenter lors de la session du Comité intergouvernemental de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui se tiendra en Chine à la fin de l’année 2026.

Pour les autorités provinciales, cette démarche ne vise pas uniquement à obtenir une reconnaissance internationale. Elle constitue également une occasion de mieux faire connaître la valeur des arts martiaux traditionnels et de renforcer leur sauvegarde au sein des communautés qui les perpétuent. Dans cette perspective, Gia Lai a élaboré un programme de sauvegarde et de valorisation pour la période 2026-2030. Celui-ci prévoit des politiques de soutien aux maîtres, aux pratiquants et aux écoles d'arts martiaux afin de favoriser la transmission des techniques traditionnelles et la formation des jeunes générations.

Photo : Vietnam+/CVN

La province entend promouvoir les arts martiaux traditionnels non seulement comme une discipline sportive, mais aussi comme un élément essentiel de la vie culturelle. Leur enseignement continuera d’être intégré aux programmes éducatifs locaux afin de permettre aux élèves de développer leur condition physique tout en découvrant l’histoire de la région de Tây Son, la tradition martiale vietnamienne et l’identité culturelle de leur territoire.

Les responsables locaux ont souligné que la sauvegarde de ce patrimoine repose avant tout sur les communautés, au sein desquelles les écoles d'arts martiaux perpétuent quotidiennement les techniques ancestrales ainsi que les valeurs de courage, de discipline et de respect transmises de génération en génération. Il s'agit de l'un des critères essentiels retenus par l'UNESCO dans l'évaluation des candidatures.

Si l'inscription est approuvée, les arts martiaux traditionnels de Binh Dinh bénéficieront d'une visibilité accrue sur la scène internationale et ouvriront de nouvelles perspectives de développement culturel, touristique et sportif pour la région, tout en renforçant les efforts de transmission de ce patrimoine vivant.

Afin de soutenir cette candidature, le Comité populaire de la province de Gia Lai a organisé le 9ᵉ Festival international des arts martiaux traditionnels du Vietnam, placé sous le thème ''Les arts martiaux traditionnels vietnamiens, un héritage d'excellence''. L'événement, qui s'est déroulé du 2 au 5 août 2026 à Quy Nhon et dans plusieurs localités voisines, a réuni 16 délégations internationales représentant neuf pays, 43 délégations vietnamiennes ainsi que 11 clubs locaux. Ce rendez-vous devrait contribuer au rayonnement des arts martiaux traditionnels vietnamiens et renforcer le dossier de candidature présenté à l'UNESCO.

VNA/CVN