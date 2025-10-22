Thaïlande : l'ancienne PM Paetongtarn Shinawatra démissionne de son poste de présidente du parti Pheu Thai

L'ancienne Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra a annoncé mercredi 22 octobre sa démission en tant que présidente du parti Pheu Thai, une décision qui fait suite à une décision de la Cour constitutionnelle qui l'avait précédemment démise de ses fonctions.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué, Paetongtarn Shinawatra a fait part de son intention d'entreprendre une "refonte" complète du parti avant les prochaines élections.

"Je suis convaincue que cette transformation doit commencer sans délai. C'est pourquoi j'ai choisi de démissionner de mon poste de présidente du parti afin de lui permettre de se réinventer et de se doter d'une organisation plus forte et plus complète", a-t-elle déclaré.

Paetongtarn Shinawatra a confirmé qu'elle resterait membre du parti et "cheffe de la famille Pheu Thai", s'engageant à contribuer à la construction d'une nouvelle ère pour le parti, qui se tient fermement aux côtés du peuple et travaille sans relâche pour le pays.

Cette décision fait suite à la décision de la Cour constitutionnelle qui avait destitué Paetongtarn Shinawatra de ses fonctions en août dernier pour violation de l'éthique dans le cadre de sa gestion du conflit frontalier avec le Cambodge.

Xinhua/VNA/CVN