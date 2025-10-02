Côte d'Ivoire : le prix du cacao fixé à un niveau record

Le prix d'achat du cacao aux planteurs de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a été fixé à 2.800 francs CFA (soit 4,26 euros) le kilo pour la récolte principale, un montant record alors que les cours mondiaux sont élevés, a annoncé le président ivoirien Alassane Ouattara mercredi.

>> Le Nigeria veut profiter du cours élevé du cacao pour redynamiser sa production locale

>> Cacao : le prix d'achat aux planteurs ivoiriens relevé de 22,2%, nouveau record

Photo : AFP/VNA/CVN

La Côte d'Ivoire, vend ses fèves de cacao par anticipation et le prix d'achat y est fixé par l'Etat. Il est ainsi moins sensible aux fluctuations du marché - à la hausse comme à la baisse - que dans d'autres pays, comme le Cameroun, producteur plus modeste, où le système est libéralisé.

En avril en Côte d'Ivoire, le prix avait été fixé à 2.200 francs CFA (3,35 euros) le kilo, pour la récolte intermédiaire, après une hausse record des cours mondiaux en 2024. "Je vous annonce qu'au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026, le prix bord champ garanti d'un cacao bien séché et bien trié est fixé à 2.800 francs CFA", soit 4,26 euros, a déclaré Alassane Ouattara à Abidjan, lors d'une cérémonie dédiée à cette annonce au Parc des expositions. Par ailleurs, le prix du "café est de 1.700 francs le kilogramme", soit 2,59 euros, a-t-il ajouté.

À Londres, la tonne de cacao pour livraison en décembre valait 4.872 livres vendredi 26 septembre, et 6.921 dollars à New York. Le cacao ivoirien représente environ 40% de la production mondiale (soit plus de 2 millions de tonnes) et 14% du Produit intérieur brut (PIB) de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Cette culture compte 1 million d'emplois et fait vivre 5 millions de personnes, selon le gouvernement.

APS/VNA/CVN