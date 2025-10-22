Gaza : seulement 980 camions d'aide humanitaire sont entrés depuis le cessez-le-feu

Le bureau des médias du Hamas a déclaré mardi 21 octobre que seulement 980 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza depuis la mise en œuvre du cessez-le-feu le 10 octobre, un chiffre bien inférieur aux 6.600 attendus.

Dans un communiqué de presse, le bureau a indiqué que les convois comprenaient 14 camions transportant du gaz de cuisine et 28 camions chargés de carburant diesel pour les boulangeries, les générateurs, les hôpitaux et d'autres secteurs critiques, alors que sévit une pénurie grave de produits de première nécessité dont dépendent les habitants pour leur vie quotidienne.

Il a ajouté que le nombre moyen de camions entrant quotidiennement dans la bande de Gaza depuis le début du cessez-le-feu n'était qu'un peu plus de 89, contre 600 attendus chaque jour, une situation que le bureau a décrite comme "une asphyxie continue, une famine et un chantage humanitaire pratiqués par l'occupation contre plus de 2,4 millions de citoyens à Gaza".

Le communiqué a averti que les approvisionnements limités ne répondent même pas aux besoins humanitaires et vitaux minimums, exhortant à un afflux immédiat et régulier d'au moins 600 camions par jour, comprenant de la nourriture, des fournitures médicales, des articles de secours, du carburant et du gaz de cuisine, afin d'assurer les conditions de base pour la survie.

Le bureau a réaffirmé que les agences gouvernementales locales restaient prêtes à se coordonner pleinement avec les organisations humanitaires et de secours internationales pour faciliter l'entrée de l'aide et en assurer une distribution équitable dans tous les gouvernorats et installations vitales de la bande de Gaza.

Conformément à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur le 10 octobre, la première phase comprend des retraits partiels des troupes israéliennes, l'échange d'otages et de prisonniers, et une augmentation significative des livraisons d'aide à Gaza.

