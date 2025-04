Le Vietnam renforce sa coopération avec les États-Unis dans le domaine de l'éducation

>> Des universités vietnamiennes et américaines concluent un accord de coopération en matière de formation

Trente ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et les États-Unis ont réalisé des avancées notables. Notamment, la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la science, de la technologie et de l'innovation est identifiée comme l'un des piliers ayant permis d'obtenir de nombreux résultats.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, environ 30.000 étudiants vietnamiens poursuivent un cursus aux États-Unis, ce qui place le Vietnam au 5e rang des pays envoyant le plus d'étudiants. En outre, une cinquantaine de programmes de formation conjointe existent entre les universités des deux pays.

Le Premier ministre a rappelé la célèbre citation du Président Hô Chi Minh : "Un peuple ignorant est un peuple faible", affirmant que l'éducation est une priorité nationale. Le Vietnam se concentre sur la mise en œuvre de trois percées stratégiques en matière d'institutions, d'infrastructures et de ressources humaines, en particulier celles de haute qualité. Il s'efforce également de réaliser des avancées dans son développement scientifique et technologique, l'innovation, ainsi que dans sa transformation numérique.

Selon le chef du gouvernement, le Vietnam s'engage à consacrer 20% de son budget national à l'éducation et souhaite renforcer sa coopération avec les États-Unis dans ce domaine.

L'ambassadeur des États-Unis, Marc E. Knapper, et les représentants des universités américaines ont salué la stratégie éducative du Vietnam, exprimant leur volonté de renforcer le partenariat stratégique global. Lors du programme IAPP 2025, 21 universités américaines et 30 universités vietnamiennes ont discuté des contenus de coopération dans des domaines clés tels que les STEM, la transformation numérique, la transition écologique, l'IA, les semi-conducteurs, l'automatisation, la biotechnologie, les matériaux avancés, l'énergie verte, le droit international, l'agriculture durable, la santé, l'éducation, les études sud-asiatiques et la langue vietnamienne.

Le Premier ministre a proposé aux universités des deux pays de collaborer étroitement afin d'élaborer un plan de coopération à long terme, durable et efficace, en diversifiant les formes de partenariat telles que les échanges d'étudiants et d'enseignants, les formations conjointes et les projets de recherche communs. Il a souligné l'importance d'élargir la coopération à de nouveaux domaines, permettant au Vietnam d'exploiter efficacement l'espace maritime, spatial et souterrain.

Le chef du gouvernement a également suggéré que les États-Unis envisagent d'étendre les programmes de bourses et les avantages en matière de frais de scolarité pour les étudiants et chercheurs vietnamiens.

Le Vietnam souhaite vivement que les États-Unis reconnaissent son statut d'économie de marché et allègent les restrictions sur les transferts de technologies de pointe, ce qui dynamiserait les relations économiques et commerciales.

Le Premier ministre a souligné le potentiel de la coopération éducative Vietnam - États-Unis pour promouvoir la paix et le développement durable. Il a également appelé les dirigeants universitaires à encourager l'administration du président Donald Trump à reconnaître bientôt le statut d'économie de marché du Vietnam et à lever des restrictions sur les exportations de technologies de pointe, à limiter des politiques pouvant entraver les relations économiques et commerciales bilatérales, afin de soutenir le développement du Vietnam.

VNA/CVN